Многие только сейчас начинают прислушиваться к своему телу, чувствовать его. Что рекомендуют есть диетологи людям от 40 и старше?

Молоко

Стакан жирного молока помогает восстанавливать мышцы после тренировок и восполняет нехватку кальция в организме. Увы, с возрастом мышечная масса идет на убыль, а регулярное употребление молока замедляет этот процесс.

Нет БАДам

Биодобавки и витаминные комплексы стоят немало денег, но усваиваются не полностью. Гораздо эффективнее отрегулировать питание таким образом, чтобы все полезные вещества поступали в организм вместе с пищей и усваивались максимально.

Минимум перекусов

Частые перекусы во взрослом возрасте могут спровоцировать постоянные скачки сахара и как следствие диабет. Не стоит есть у телевизора или с телефоном в руках, уберите из рациона печенье, булки, конфеты и пирожные. Перекусывайте только если испытываете сильный голод и обязательно правильными полезными продуктами.

Нет фастфуду

Быстрозавариваемая лапша или каша из пачки содержит множество вредных добавок – красителей, подсластителей и консервантов. От продуктов, содержащих всевозможные Е-добавки, лучше отказаться насовсем – они ускоряют процессы старения и не приносят организму никакой пользы.

Пробиотики

Кишечник со временем нуждается в качественной поддержке и помощи со стороны полезных бактерий. В зависимости от состояния кишечника, тело реагирует либо увяданием, либо омоложением. Для профилактики воспалительных процессов хороши пробиотики которые содержатся в кисломолочных продуктах.

Средиземноморская диета

Средиземноморская диета признана самым лучшим сбалансированным питанием. Просто замените красное мясо на белое, растительное масло ─ на оливковое, сократите количество углеводов и уже будете чувствовать себя гораздо лучше.Ешьте овощи и фрукты с высоким содержанием полифенолов, бобовые и чечевицу, миндаль и семечки подсолнечника, куркуму.

Нет сахару

Сахар стимулирует процесс гликирования белков, что вызывает раннее старение организма, появление морщин и сбои в работе сердца. Следует увеличить количество сложных углеводов, чтобы не испытывать чу3вство голода, и убрать простые.

Минимум кофе

Большое количество кофе в рационе приводит к обезвоживанию организма, сухости кожных покровов и увеличению количества морщин. Однако, кофеин в умеренном количестве снижает риск развития болезни Альцгеймера и повышает уровень физической работоспособности. Не отказывайтесь от свежесваренного кофе совсем, но и не увлекайтесь этим напитком.

Минимум алкоголя

То же касается и алкоголя. Большое его количество нарушает сон, провоцирует бессонницу и как следствие – больной вид по утрам, обезвоживание и головные боли. С другой стороны, вино, как источник антиоксидантов, замедляющих старение, должно присутствовать в рационе человека после 40 лет.

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