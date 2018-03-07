При этом ожидается ощутимое потепление. В частности, на западе температура ночью поднимется от -4 до 0. Холоднее только, по-прежнему, будет на востоке. Там ночью еще будут 10-градусные морозы. Но днем воздух прогреется до +4.

В Киеве — дождь со снегом. Температура днем от 0 до 3 градусов тепла, ночью от -3 до -5.

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