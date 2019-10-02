Но не все спешат побаловать себя мороженым, а все из-за того, что верят в некоторые мифы о нем, которые мы хотим сейчас развенчать.

Миф 1 - От мороженого появляется кариес

На самом деле мороженое очень быстро проглатывается и не липнет к зубам, следовательно не задерживается долго в ротовой полости и не создает благоприятной среды для размножения бактерий. Но, если вы захотите съесть шарик мороженого после чашечки горячего кофе, это может спровоцировать образование трещин на эмали, так делать нельзя.

Миф 2 - Мороженое это профилактика заболеваний горла

Бытует мнение, что при помощи мороженого можно “закалить” горло и вы будете меньше болеть. Но запомните, что “закаляя” таким образом свое горло в жаркую погоду, от резкого перепада температур, вы не только не достигнете этой цели, а рискуете заработать сиплый голос и воспалительный процесс.

Миф 3 - Детям до 3-х лет нельзя есть мороженое

Если ваш ребенок уже приучен к пище с общего стола, не имеет проблем с молочными продуктами, то вы вполне можете угощать его небольшими порциями мороженого. Конечно же, речь идет только о натуральном продукте. Также заметьте, что иммунитет ребенка все же еще очень уязвим, следовательно будет лучше, если мороженое вы предложите подтаявшее, не стоит играться с резкими перепадами температур.

Миф 4 - От мороженого толстеют

На самом деле вес можно набрать от чего угодно, если не контролировать количество употребляемых порций. С мороженым ровно также - знайте меру, не злоупотребляйте и оно никаким образом не скажется на стройности фигуры.

Миф 5 - Мороженое бывает только сладким

Шеф-повара настолько стремятся удивлять и завоевывать клиентов, что уж давно сломали этот стереотип. Теперь вы можете попробовать мороженое со вкусом бекона, оливок, чеснока, мяса, анчоусов и т.д.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира