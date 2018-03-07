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|Австралийская курица снесла гигантское яйцо с еще одним яйцом внутри (фото)
|07.03.2018 08:13
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Изображение гигантского яйца рядом с яйцами нормального размера.
Скотт Штокман, из Stockman’s Eggs, сказал, что никогда в жизни не видел ничего подобного. «Я никогда не видел такого большого яйца, — сказал он в интервью.
Яйцо внутри яйца.
Согласно странице компании на Facebook, среднего размера яйцо весит около 58 грамм, но этот великан весил 176 г.
В интервью австралийской ABC ассистент Университета Чарльза Стюрта Рафа Фрейре не смог объяснить, почему так произошло.
Количество яиц, которые несут куры в год варьируется в зависимости от региона, но птицы могут нести от 4 до 5 яиц в неделю в среднем или приблизительно 200 яиц в год, согласно данным, предоставленным Farm Style.
Открытие «яйца» привело к «яйцекладу» в трафике в социальных сетях для яиц Стокмана. Компания заявила, что более 70 000 человек посетили свою страницу в Facebook во вторник. В компании насчитывается более 1000 человек, которым нравится эта страница.
Яйцо было произведено от курицы, которая бегала по ферме, но Стокман сказал, что у него не было желания съесть этот громадный желток, несмотря на заверения Фрейре, что его есть безопасно.
«Мы получаем около 50 000 яиц в день, следовательно мы его решили не употреблять в еду», — сказал он австралийской ABC.
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