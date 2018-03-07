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|07.03.2018 08:53
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Правда, причиной станет не газовая война с Россией, а требование МВФ. Однако, первый фактор также повлияет.
«С поставками газа проблем на данный момент нет. Украина нарастила импорт из Европы и теперь будет пытаться договориться с «Газпромом» или же снова придется начать судебное разбирательство. Но проблема все-таки есть», — говорится в материале.
Отмечается, что в отопительный сезон потребление газа в Европе растет. И, как известно, с ростом спроса увеличивается и цена.
«По контракту с «Газпромом» должны были покупать газ по цене 238,5 $/тыс. куб. м. Но в результате Украине пришлось покупать газ на спотовом рынке, где цены достигают 500 $/тыс. куб. м, а по данным «Нафтогаза» — 1000 $/тыс. куб. м», — сказано в публикации.
Президент Петр Порошенко уже заявил, что у «Газпрома» потребуют возместить разницу.
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