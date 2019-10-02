Байеры со всех континентов, 5000 платьев, 60 брендов и 5000 посетителей на Expo Wedding Fashion Ukraine 2019 RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Щадящий октябрь и снег в ноябре: прогноз погоды на осень • Как нужно питаться после 40 лет • Реакции Киева на формулу Штайнмайера "насторожили" Москву • Непогода натворила бед в Украине: обесточены более 100 населенных пунктов • Депутаты отменили госфинансирование непарламентских партий • Социальные инспекторы смогут испытывать условия проживания • "Все ждут девальвации гривны": Что происходит на рынке недвижимостивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: дизайн, мода, свадьбы, выставки, стиль, показы, Expo Wedding Fashion Ukraine. Байеры со всех континентов, 5000 платьев, 60 брендов и 5000 посетителей на Expo Wedding Fashion Ukraine 2019 44дизайн, мода, свадьбы, выставки, стиль, показы, Expo Wedding Fashion Ukraine. Expo Wedding Fashion Ukraine состоялась уже в четвертый раз, продемонстрировав огромный интерес локальных и международных участников к самому событию и к украинским дизайнерам, в частности. В этом году EXPO WFU (выставка и главный подиум свадебного платья страны) прошла в новой просторной локации «КиевЭкспоПлаза», что позволило организаторам разместить 50 стендов, провести 20 подиумных показов и представить 60 украинских брендов свадебного платья. За три дня мероприятие посетили 5000 человек из 30 стран: Испании, Франции, Греции, Дании, Италии, Германии, Румынии, Польши, Турции, Израиля, Иордании, США, Нидерландов, Казахстана, Азербайджана, Дагестана, России, стран Балтии, Южной Кореи, Китая, Австралии, Мексики и других.

Хуан Суарес, представитель Barcelona Bridal Fashion Week, Испания: «Мы не первый год приезжаем на EXPO WFU чтобы посмотреть, что нового происходит в индустрии региона. Нам, безусловно, нравятся украинские дизайнеры, некоторые их коллекции просто восхитительны».

Полин Тайрен, байер, Греция: «Впервые я приехала в Киев на EXPO WFU в прошлом году, чтобы посмотреть на новые бренды украинского производителя. Есть ощущение, что новый тренд – это смешение европейских и украинских традиций. Мне нравится выставка, она отличается от многих европейских площадок, поскольку доступна для нас. Я бы хотела приезжать сюда снова и снова».

В рамках подиумных показов EXPO WFU 2019 были продемонстрированы коллекции сильных брендов с длинной успешной историей: Oksana Mukha, Katy Corso, Anna Sposa Group, Elena Morar, Angeo и др. Особым событием стала презентация коллаборации Iryna Kotapska by Andre Tan.

Как и на всех крупных международных выставках свадебной моды, на EXPO WFU были продемонстрированы тренды свадебного платья 2020 года. В моде по-прежнему доминируют блестящие ткани: чем больше блеска, тем лучше – камни и пайетки, перья, бахрома, стиль бохо и этнические вышивки. Одним из главных трендов стали флористические мотивы – вышивка ручной работы бисером и 3D-апликации. Остаются популярными прозрачные и струящиеся ткани, многослойность. Легкие накидки, кейпы, открытые, подчеркнутые украшениями спинки, длинные шлейфы и корсеты присутствовали практически во всех коллекциях свадебных платьев. Фаворитом остается молочно-белый цвет, бежевый, персиковый и оттенки розового. Самым смелым невестам предложили брючные костюмы и комбинезоны. Приталенные силуэты, стильные образы и минимализм европейской моды все чаще видим и в украинских коллекциях. Из новинок – классическая фата уступает место украшению «обруч» и диадеме. Фоторепортажи Популярные теги женщины, фотография, солдат, пейзажи, животные, АТО, оккупация, Нацгвардия, футбол, ЗСУ, мир, полиция, аннексия Крыма, общество, США, марш, мода, музыка, Киев, стихийные бедствия, корабли, заводы, учения, джаз, вера, ВСУ, Шахтер, Сергей Смоленцев, милиция, концерты, туризм, митинги, портрет, люди, бизнес, дизайн, Донбасс, технологии, авиация, Россия, столкновения, история, война, досуг, выставки, спорт, военная техника, Дмитрий Дятлов, фотоподборки, ВМС, самолеты, Верховная Рада, Майдан, архитектура, выборы, протесты, зима, искусство, Саакашвили, культура, фотопроект, традиции, фотоконкурсы, экология, Одесса, акции, парады, юмор, Львов, путешествия, Динамо, праздники, природа, катастрофы, беспорядки, автомобили, Александр Зубко, цирк, Порошенко, фестивали, транспорт, уикенд, кошки, церковь, дети, соревнования, #Євромайдан, Карпаты, фотографы, тест-драйв, Путин, живопись, город, политики, НАТО, знаменитости, Львів, суд, мотоциклы, политика Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец женщины, фотография, солдат, пейзажи, животные, АТО, оккупация, Нацгвардия, футбол, ЗСУ, мир, полиция, аннексия Крыма, общество, США, марш, мода, музыка, Киев, стихийные бедствия, корабли, заводы, учения, джаз, вера, ВСУ, Шахтер, Сергей Смоленцев, милиция, концерты, туризм, митинги, портрет, люди, бизнес, дизайн, Донбасс, технологии, авиация, Россия, столкновения, история, война, досуг, выставки, спорт, военная техника, Дмитрий Дятлов, фотоподборки, ВМС, самолеты, Верховная Рада, Майдан, архитектура, выборы, протесты, зима, искусство, Саакашвили, культура, фотопроект, традиции, фотоконкурсы, экология, Одесса, акции, парады, юмор, Львов, путешествия, Динамо, праздники, природа, катастрофы, беспорядки, автомобили, Александр Зубко, цирк, Порошенко, фестивали, транспорт, уикенд, кошки, церковь, дети, соревнования, #Євромайдан, Карпаты, фотографы, тест-драйв, Путин, живопись, город, политики, НАТО, знаменитости, Львів, суд, мотоциклы, политикаЛеонид Швец Трампец, или Украина на сквозняке Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Expo Wedding Fashion Ukraine Киев, Украина 02.10.2019



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