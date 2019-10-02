Байеры со всех континентов, 5000 платьев, 60 брендов и 5000 посетителей на Expo Wedding Fashion Ukraine 2019
02.10.2019 20:29
Байеры со всех континентов, 5000 платьев, 60 брендов и 5000 посетителей на Expo Wedding Fashion Ukraine 2019
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Байеры со всех континентов, 5000 платьев, 60 брендов и 5000 посетителей на Expo Wedding Fashion Ukraine 2019
Expo Wedding Fashion Ukraine состоялась уже в четвертый раз, продемонстрировав огромный интерес локальных и международных участников к самому событию и к украинским дизайнерам, в частности. В этом году EXPO WFU (выставка и главный подиум свадебного платья страны) прошла в новой просторной локации «КиевЭкспоПлаза», что позволило организаторам разместить 50 стендов, провести 20 подиумных показов и представить 60 украинских брендов свадебного платья. За три дня мероприятие посетили 5000 человек из 30 стран: Испании, Франции, Греции, Дании, Италии, Германии, Румынии, Польши, Турции, Израиля, Иордании, США, Нидерландов, Казахстана, Азербайджана, Дагестана, России, стран Балтии, Южной Кореи, Китая, Австралии, Мексики и других. Хуан Суарес, представитель Barcelona Bridal Fashion Week, Испания: «Мы не первый год приезжаем на EXPO WFU чтобы посмотреть, что нового происходит в индустрии региона. Нам, безусловно, нравятся украинские дизайнеры, некоторые их коллекции просто восхитительны». Полин Тайрен, байер, Греция: «Впервые я приехала в Киев на EXPO WFU в прошлом году, чтобы посмотреть на новые бренды украинского производителя. Есть ощущение, что новый тренд – это смешение европейских и украинских традиций. Мне нравится выставка, она отличается от многих европейских площадок, поскольку доступна для нас. Я бы хотела приезжать сюда снова и снова». В рамках подиумных показов EXPO WFU 2019 были продемонстрированы коллекции сильных брендов с длинной успешной историей: Oksana Mukha, Katy Corso, Anna Sposa Group, Elena Morar, Angeo и др. Особым событием стала презентация коллаборации Iryna Kotapska by Andre Tan. Как и на всех крупных международных выставках свадебной моды, на EXPO WFU были продемонстрированы тренды свадебного платья 2020 года. В моде по-прежнему доминируют блестящие ткани: чем больше блеска, тем лучше – камни и пайетки, перья, бахрома, стиль бохо и этнические вышивки. Одним из главных трендов стали флористические мотивы – вышивка ручной работы бисером и 3D-апликации. Остаются популярными прозрачные и струящиеся ткани, многослойность. Легкие накидки, кейпы, открытые, подчеркнутые украшениями спинки, длинные шлейфы и корсеты присутствовали практически во всех коллекциях свадебных платьев. Фаворитом остается молочно-белый цвет, бежевый, персиковый и оттенки розового. Самым смелым невестам предложили брючные костюмы и комбинезоны. Приталенные силуэты, стильные образы и минимализм европейской моды все чаще видим и в украинских коллекциях. Из новинок – классическая фата уступает место украшению «обруч» и диадеме.