Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа рассказала координатор проектов общественной организации "Крымский институт стратегических исследований", экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника (БИКЗ) Эльмира Аблялимова.

"Во время проведения так называемых реставрационных работ в Большой Ханской мечети горе-специалисты при демонтаже потолка обнаружили изготовленную из натуральной кожи потолочную розетку - укрепление под люстру размером полтора на полтора метра. Насколько же непрофессионально были проведены не только сами работы, но и предыдущие исследования, в ходе которых не заметили этот элемент декора потолка, не придали ему значения, не выяснив с чем имеют дело", - сообщила Аблялимова.

По ее словам, уже сняв слой потолка, реставраторы пришли к выводу, что элемент декора изготовлен из кожи и находится в хорошем состоянии.

Как заявила экс-директор БИКЗ, все что сегодня происходит на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника — и "усовершенствования" кровли Ханской мечети испанской черепицей заводского производства вместо кустарной черепицы - "татарки", которая прекрасно сохранилась, и замена уникальных цельных дубовых балок на композитные клееные балки непонятного качества - все это является ярким примером уничтожения исторической подлинности уникального крымскотатарского памятника.

Как рассказала Аблялимова, с целью контроля ситуации с объектами культуры Крымский институт стратегических исследований при поддержке Международного фонда "Возрождение" подготовило полный список недвижимых памятников культуры, которые находятся на территории оккупированного Россией полуострова.

"Нам удалось составить полный список недвижимых памятников Крыма, мы дорабатываем его и будем передавать в Министерство культуры для того, чтобы они включили его в Государственный список памятников Украины", - подчеркнула экс-директор БИКЗ.

По ее словам, в настоящее время в Украине нет полной информации о фондах крымских музеев, поскольку до 2014 года некоторые из них находились в республиканской собственности.

"Такого единого перечня крымских памятников в Украине не было. Они были разрознены, мы же собрали всю базовую информацию в единый документ. Кроме того, мы сейчас работаем над составлением полного перечня музейных предметов, которые остались в Крыму", - резюмировала экс-директор БИКЗ.

Как сообщал Укринформ, оккупационная власть в Крыму инициировала реставрацию Ханского дворца, в ходе которой произошла необоснованная замена черепицы на крыше дворцовой мечети, а также поврежденные каллиграфические росписи на стенах храма. Кроме того, изменены внешние и внутренние конструкции дворца, что нарушает его подлинность. Также вокруг главного корпуса дворца установлен тяжелый металлический каркас с навесом, что может стать причиной проседания грунта.

Ханский дворец является частью Бахчисарайского историко-культурного заповедника - единственный в мире памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры. Незадолго до 2014 года был включен в предварительный список культурных объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО, однако после оккупации Крыма Россией этот процесс был приостановлен.

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