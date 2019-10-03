Об Украине теперь говорят все. Но что?

Со дня опубликования стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского Украина окончательно вошла в мировое информационное пространство. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорош только сам факт этого, как и то, что теперь нашими проблемами в мире будут интересоваться чаще и больше.

«Тема Украины станет одной из тем американской избирательной кампании. С одной стороны, о будут постоянно помнить, мы для тамошней прессы и публики больше уж точно не «непонятная часть бывшего СССР», - отмечает политолог Алексей Якубин, - А значит, наши проблемы будут обсуждаться и анализироваться лучше и обстоятельней. Но, с другой стороны, мы закрепим в глазах американцев репутацию токсичного государства, страны-проблемы, которую должен решать кто-то другой, а не Штаты. Тот же Путин, с которым Трамп прямым текстом предложил договариваться Зеленскому».

Увы, в ходе разговора с Трампом президент Украины предстал перед миром не как руководитель суверенного государства, а как одновременно подобострастный и хвастливый политик, желающий во что бы то ни стало угодить главе самого сильного государства мира. Он назвал Трампа не как-нибудь, а «великим учителем» - и эта характеристика лишь показывает неумеренность попыток польстить эпатажному американскому президенту. И, похоже, на «баварца», как называют иногда Трампа, этот комплимент не произвел должного впечатления.

Они встретились. Но получил ли Зеленский какие-то особые гарантии от Трампа? Судя по всему, нет

«Зеленскому явно дали во время разговора с Трампом методичку, что и как говорить. И вряд ли готовил ее Андрей Богдан. Наверняка, это были люди из МИДа, а то и из разведки, - рассуждает директор информационно-аналитического агентства «Рейтинг» Алексей Станчевский, - однако, гадать тут нет смысла. Главное – ему подсказали, что хочет услышать Трамп, от которого на данный момент зависит стабильность в Украине. Не забываем, на кого ориентируется идеологически, и в силу своего образования и бэкграунда, все окружение Зеленского – на американские фонды, школы лидерства, гранты».

Попробуем разобраться, кому выгоден начавшийся скандал, и нет ли здесь какой-то многоходовой комбинации. Пока что вырисовываются две версии истории с импичментом Трампа путем использования «украинской карты», и в каждой из них инициаторы имеют основные и вспомогательные цели.

Последний и решительный бой Демпартии?

Согласно первой версии, раскрутка скандала действительно начата Демократической партией США, дабы хотя как-то поколебать довольно высокий рейтинг ненавистного им (и не только им, а значительной части мировой элиты) Трампа, чье президентство основательно нарушает планы этой фракции «мирового правительства».

Будучи представителем откровенно крайне правых республиканских «ястребов», Трамп, как известно, не отличается толерантностью в отношении основных постулатов либерального общества. «Сексист», «расист», «авантюрист» и «опасный клоун» (!) Трамп, чьи взгляды и действия подрывают стройную картину политкорректного западного мира, заставляют США конфликтовать с перспективными для бизнеса Россией и Китаем, и откровенно раздражают не привыкшую напрягаться в военном и финансовом плане Европу, является действительным «джокером» современной политики, символом внезапного реванша консервативных сил «старой белой Америки». Потому его президентскую каденцию Демпартия хотела бы как можно быстрее сократить, и, тем более, помешать его переизбранию.

Именно попытка любой ценой и под любым поводом навредить Трампу и побудила демократов воспользоваться столь значимой, с их точки зрения «утечкой», как запись переговоров последнего с новоизбранным украинским президентом.

Трамп и Байден готовятся сойтись в поединке. Им есть, о чем поговорить: например, они оба теперь замешаны в украинском скандале

Одновременно в Демпартии рассчитывают затормозить и заблокировать любые шаги администрации Трампа в украинском вопросе, и шире – в вопросах переговоров с Россией. Они хотят снова «замкнуть» контакты с Москвой на себе, т.к. традиционно более склонны к разнообразным «перезагрузкам».

Кроме того, есть еще один аспект, важный в контексте внутриамериканских политических интриг: в раздувании скандала очень заинтересованы конкуренты Джо Байдена внутри Демпартии. Скандал бьет по нему не менее сильно, чем по Трампу, и даже больше, т.к. если Трамп в это ситуации только лишь подтверждает одиозную репутацию, то вроде бы образцовый и уважаемый представитель традиционного истеблишмента Байден – и сам, и через своего сына - оказывается вовлечен в дурно пахнущие коррупционно-политические игры в далекой Украине.

«Поддерживать теперь Байдена Зеленскому точно нет резона, потому что существует большая вероятность, что это дело «утопит» главного конкурента Трампа, - указывает Алексей Якубин, - Но и иной кандидат от демократов вправе будет думать об украинском президенте как о ненадежном и непоследовательном политике, который вначале давал сомнительные обещания Трампу, не выполнил их, а потом еще и поддержал Байдена. Зачем потенциальному президенту-демократу отдельно помогать такому коллеге?»

«Для Байдена эта история выглядит даже более «гнило», чем для Трампа. Ему снова и снова придется объяснять, что произошло с его сыном в Украине, и как он сам давил на органы правосудия и украинских политиков всех уровней в этом деле», - отмечает Алексей Станчевский.

Байден и его сын уже воспринимаются американцами как потенциальные коррупционеры

Таким образом, скандал, бьющий и по Трампу, и по Байдену, оказывается выгодным совершенно настроенной фракции Демпартии (Байден считается умеренным кандидатом, чьи взгляды ближе к республиканским).

«Политическое айкидо» республиканцев?

Согласно второй версии, скандал с телефонным разговором спровоцирован... самими республиканцами. Безусловно, это очень рискованный шаг, но он вполне в стиле авантюрного характера «баварца» и его ближайших соратников. Суть этой «политико-разведывательной» спецоперации – «политическое айкидо» в отношении Демпартии. Зная тамошние поползновения и настроения, люди Трампа умышленно пошли на раздувание скандала, внешне вроде бы подставляя своего шефа под удар, чтобы, пользуясь инерцией политического процесса, вскрыть замыслы демократов, дискредитировать их, и достичь собственных целей.

Согласно этой версии, заставив Демпартию, а вернее, ее радикальную часть, к которой относится, в том числе, глава Палаты Представителей Нэнси Пелоси, «открыть карты» в отношении Трампа, и заставив фальстартом начать процедуру импичмента, республиканцы тем самым выставляют демократов на посмешище. Потому что импичмент заведомо обречен на провал, а «срыв в штопор» демократов только дискредитирует их же самих, показывая, насколько рьяно и неосмотрительно они готовы нападать на Трампа, раздувая для этого любой маломальский повод.

Ненси Пелоси готова нанести решительный удар по Трампу

Весьма вероятно, что демократы планировали вбросить «украинский компромат» не сейчас, а ближе к выборам. В таком случае, это могло действительно повредить переизбранию Трампа (по недавней аналогии с Украиной – как Порошенко «добил» компромат со Свинарчуками). Потому-то их и заставили каким-то образом (судя по всему, у Трампа есть свои люди в Демпартии) раскрыть карты, и, тем самым, выиграть время для политической борьбы.

Заодно республиканцы также хотят, путем возбуждения интереса прессы к украинскому скандалу, «утопить» довольно умеренного Байдена. Дело в том, что два других наиболее вероятных кандидата от Демпартии - Берни Сандерс и Элизабет Уоррен - это такие себе «демократические Трампы», чьи взгляды довольно эпатажны, только с противоположным политическим уклоном, и перспектива избрания которых непременно сплотит электорат Республиканской партии вокруг нынешнего президента.

«Начавшийся процесс импичмента мобилизует избирателей обеих сторон – республиканцев и демократов. Причем сам Трамп, похоже, относится к этому процессу с иронией. В Сенате – твердое большинство республиканцев, причем не просто республиканцев, а именно трампистов – это важно понимать, потому что внутри Республиканской партии существовала оппозиция Трампу, - отмечает Алексей Якубин, - Теперь же, в результате недавних довыборов, ему удалось заполнить высшую палату Конгресса своими людьми. И все-таки ему критически важно, чтобы ни один республиканский сенатор даже не подумал присоединиться к демократам в их инициативе импичмента. «Демократы стараются разрушить нашу партию, наши принципы, разрушить все, что нам дорого» - вещает сейчас Трамп, максимально идя на обострение риторики».

Повторимся: такие авантюры вполне в стиле Трампа. Он может, конечно, и перехитрить самого себя, попав-таки под импичмент или не переизбравшись (что более вероятно). Ну что ж – загнавших самих себя в угол политиков в истории было множество. И, к слову, шестой президент Украины тоже может стать таким политиком.

«Поручкаются» ли теперь с Зеленским Меркель и Макрон?

Высказанное украинским президентом в разговоре с Трампом недовольство объемом европейской помощи Украине, и в целом позицией лидеров Германии и Франции, имеет под собой основания. Но, по факту обнародования стенограммы, все сказанное работает против Зеленского и Украины: накануне решающих переговоров в Нормандском формате эти слова лишь усложняют его, и без того непростое, положение.

А тем летом им было хорошо...

«Европейцы уже заявили, что выделили Украине 15 млрд евро. Судя по всему, оправдываются они перед Трампом, а не перед Зеленским. Информация об этих деньгах есть, к слову, на сайте Кабмина. И теперь возникает вопрос – а где эти миллиарды? Зеленский мог, конечно, о них ничего не знать на день разговора с Трампом, но пусть он тогда пояснит европейским коллегам, что он теперь уже в курсе выделения этих денег. Если их украли «попередники» – тогда пусть начинает расследование. Но западные партнеры должны быть избавлены от подобных необоснованных обвинений», - указывает знаток по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса.

И какую же позицию должны будут занять, с учетом услышанного, Ангела Меркель и Эммануил Макрон, которые и так хотели бы побыстрее разобраться с украинским вопросом, причем за наш счет?

Даже прекрасно понимая, что неопытный украинский президент оказался под внезапным и сильным давлением матерого и непредсказуемого американского коллеги, Меркель и Макрон явно не будут заинтересованы особенно помогать украинским интересам. Таким образом, Зеленский, чья позиция и без того выглядит «голубиной», тем более оказывается изолированным на переговорах в Нормандском формате. Что только и нужно Москве. Там уже с полным основанием открывают шампанское…

«Западные СМИ уже четко обозначили, что нормандский процесс будет или заторможен, или отложен, да и вообще может пойти полностью по сценарию Путина, поскольку ФРГ и Франция теперь будут относиться к нам куда более холодно, и скорее будут думать о причинах, которые позволят снять ряд санкций с РФ», - указывает директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Никанорова Сергей Пархоменко.

Эти трое, действительно, будут давить на одного. Президент Украины оказался в очень неудобном положении

«Европейские лидеры, конечно же, будут сохранять лицо. Внешне они не проявят недовольства, но могут прогнозируемо усилить давление на Зеленского во время переговоров в Нормандском формате, - уверен Алексей Якубин, - Такая угроза и так существовала, а сейчас она видится очень реальной. И Зеленскому будет просто некуда деваться. Следовательно, уже сейчас можно говорить, что Украине придется идти на неприятные уступки по донбасскому вопросу».

Мы окончательно стали страной-марионеткой?

К сожалению, роль нашего государства и его президента и в «демократической», и в «республиканской», версии скандала откровенно незавидная…

В случае «демократической» версии, Украина предстает и перед американским избирателем, и перед все миром коррупционно-мафиозной «черной дырой», еще более безнадежной, чем Россия или какой-нибудь Ирак.

«Мы можем окончательно закрепить за собой сомнительную, мягко говоря, репутацию мафиозного государства, работа с которым коррупционно влияет на любых иностранных бизнесменов и политиков. И понятно, что такая репутация ничего доброго для дельнейших отношений Украины со Штатами не несет», - считает Якубин.

Потому что даже если украинцы выбирают на смену «махровым коррупционерам» «чистого и честного» актера, тот не стесняется называть Трампа своим «учителем», а, кроме того откровенно хвастается, рассказывая о своем влиянии на судебную ветвь власти и т.д. Таким образом, в глазах американского и мирового общественного мнения, Зеленский охотно приравнял себя к Трампу, еще и с претензией быть чуть ли не «любимым учеником» «великого учителя». Следовательно, он также непредсказуем и недоговороспособен, утверждают демократы, а его неуклюжие попытки польстить Трампу только ухудшают его имидж. И с ними сложно спорить.

Кто бы не начал работать с Украиной, попадает в жернова коррупции...

Дискредитированному таким образом Зеленскому, в случае импичмента Трампа, или же поражения последнего на выборах, ничего не останется, как принять согласованное либерал-радикальной частью Демпартии (убравшей Байдена) и Путиным соглашение о разделении влияния в Украине и превращении ее навечно в «серую зону».

Но и в «республиканской» версии наша страна в данный момент – только лишь объект и «разменная монета» во внутриамериканских «разборках». А ее президент – мальчик для «порки» и высокомерных насмешек.

Зеленский явно не рассматривается трампистами как политик, готовый действительно отстаивать их интересы, несмотря на все уверения последнего. Они отлично осведомлены о том, какую роль в падении Порошенко сыграли именно структуры, завязанные на Демпартию. Они также понимают, что Зеленский разговаривал бы примерно в таком же тоне и с любым иным президентом США.

Задумывались ли у Трампа о том, чтобы «перевербовать» Зеленского на свою сторону – тем более, что тот как бы и не против, судя по разговору? Наверное. Но пока что Зеленский ничем эту готовность не доказал: он не выполнил взятых на себя в разговоре с американским коллегой обязательств, а также не отстранился от Игоря Коломойского и Андрея Богдана – двух самых могущественных и самых неприемлемых для республиканской администрации фигур в его окружении. Зачем же после этого помогать ему на переговорах с Россией, или в вопросах кредитов МВФ?

Для Зеленского началась пора большой политики - и бльших разочарований

При этом, чтобы не загонять окончательно Зеленского в лапы Путина, его явно «держат на крючке» обещаниями финансовой и политической помощи, как только он предпримет нужные Трампу шаги. На людях же «великий учитель» демонстративно «посылает» «ученика» договариваться с Путиным, дабы ничем не подчеркивать свою заинтересованность в украинском вопросе. Похоже, Зеленский действительно должен ощутить, каково это – остаться без поддержки самой могущественной державы мира, если ты не выполняешь поставленные ее главой условия.

«Для Зеленского в этой ситуации могут быть неприятными еще два аспекта. Во-первых, он все-таки пообещал Трампу ускорить расследование по сыну Байдена. Теперь ему придется это делать. А это означает, что с возможным президентом Байденом у него будут, мягко скажем, не лучшие отношения, - указывает Илья Куса, - Во-вторых, он обещал расследовать ситуацию с якобы вмешательством украинских хакеров в американские выборы 2016 года. Эту тему сейчас активно раскручивают в США противники Трампа, а, кроме того, раскручивают в России: посмотрите, дескать, украинцы тоже вмешивались. А Зеленский своим согласием на расследование почти признал, что такие факты могли иметь место».

Однако тотальной «зрады» в отношении Украины и демократы, и республиканцы не планируют. Это должно нас хотя как-то успокаивать. Штатам совершенно не нужна Украина в Таможенном союзе, им не нужны военные базы РФ у Чопа и Мостиской, и ВМФ РФ в Одессе. В Вашингтоне прекрасно понимают, что оставить Украину наедине в Путиным означает возбуждение самых неумеренных имперских аппетитов последнего, и неизбежных попыток забрать нас снова в «русский мир», что полноценно невозможно после событий 2013-2019 годов. Потому что такие попытки сразу же приведут к очередному кровавому Майдану, реальному гражданскому конфликту и полноценной российской интервенции.

Эта карикатура показывает, как видят Украину и американо-российское противостояние многие в США

Естественно, американцам такой сценарий не нужен. Используя украинскую карту, они не собираются рушить с трудом выстроенный ими здесь карточный домик сдерживания РФ. Ведь его с одинаковым усердием возводили и демократы, и республиканцы.

«В США существует двухпартийный консенсус о необходимости давления и на Россию, и на Европу. Так что поддержка Украины никуда не денется. Но лично Зеленский может оказаться в ситуации позднего Порошенко, которого толком не поддерживала ни одна из американских фракций», - уверен директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

Порошенко, во многом, пал именно потому, что резко и грубо сменил покровителей в 2016 году – с демократов, которые активно «вели» его к власти, и пользовались плодами этого в первые постмайданные годы, на неоконсерваторов Трампа. Поддержав и помогая раскрутить в отместку «проект «Зеленский», Демпартия отыграла ситуацию, но оказалась перед фактом действительной непредсказуемости курса и поведения нового украинского президента. Отсюда – и осторожное отношение демократов (особенно, группы, ориентированной на Байдена) к Зеленскому. Ведь свою нелояльность и опасность для этой группы внутри Демпартии он уже продемонстрировал.

«Для Зеленского возникают и неприятные последствия имиджевого характера – указывает Бортник, - Ведь он удачно позиционировал себя политик нового типа, «продающий» непосредственность, честность и открытость. А выясняется, что он «многослоен», самолюбив, склонен к авторитаризму, не стесняется говорить о главе судебной власти как о своем человеке, и при этом откровенно прогибается перед более сильным. Все это открывает американской и европейской общественности и политикам истинное лицо Зеленского. В «простого парня» ему больше не сыграть – веры не будет».





Быть президентом оказалось не так легко, как думалось...

Что же нас теперь ждет?

Судя по всему, демократы и республиканцы исповедуют несколько разные подход в отношении Украины и ее ближайшего и более отдаленного будущего. В Демпартии рассчитывают, после того как Зеленский не просто подпишет, а начнет реализовывать «формулу Штайнмайера», вступить в разговор с Москвой (уже через голову Зеленского) о возможном закреплении сфер влияния и невмешательства в Украине. Естественно, российские войска в Донбассе им не нужны. Но в обмен на их вывод демократическая часть американского истеблишмента, которая так много сделала для приведения Зеленского к власти, готова будет «забыть о Крыме», и заставить своего протеже расправиться с правыми радикалами, дабы задушить опасное для их планов патриотическое сопротивление.

После этого можно будет начинать скупать землю и прочие активы (даже при запрете для иностранцев на такие покупки в нашей напрочь некоррумпированой стране существует множество способов сделать это), оставив россиянам отдельные, строго оговоренные, кластеры экономического влияния. Ну и культурную сферу, конечно.

Что до республиканцев, то они действуют, как это не странно звучит в отношении Трампа и его сторонников, гибче. И одновременно тверже. Внешне отстранившись от Зеленского, и также показательно подталкивая его к соглашению с Путиным, они, тем не менее, не собираются уменьшать свое присутствие в Украине, в т.ч. военное (в виде тех же инструкторов), заставляя Россию признать это как факт для дальнейших переговоров о степени учета американских интересов на территории нашей страны. Максимум, на что готовы пойти трамписты – это на отказ Украины от курса в НАТО. Но в обмен на гарантированный вывод российских войск из Донбасса и передачу Украине контроля над тамошней границей (пусть и на пару с миротворцами ООН).

Фактически, Украине предлагают самой решить донбасский вопрос

«Администрация Трампа явно не готова глубоко внедряться в украинский конфликт. Он нужен Трампу только для внутриполитической борьбы. Так что «шантаж» Зеленского непредставлением помощи в 250 млн долларов, который инкриминируют Трампу демократы, конечно, выглядит некрасиво, но следует учитывать, что Украина все равно получает от США в десятки раз меньше, чем иные страны, - отмечает Илья Куса, - К примеру, в Афганистан «вкачивают» ежегодно 5 млрд долларов, в Ирак и Израиль – по 3 млрд. Мы же по уровню помощи - между Ливаном и Мозамбиком. Это показывает, насколько мы реально интересны и важны для Трампа и республиканцев».

Согласится ли с такими сценариями Путин – это уже второй вопрос. Но у него также не отдельно большой выбор. В Кремле понимают, что, как бы не хотелось, всю и полностью Украину под контроль они уже не получат, а ситуация с отторгнутыми украинскими территориями и последовавшими санкциями уже принесла РФ довольно расходов и проблем. Один Крым содержать чего стоит... А снятие санкций и возобновление инвестиций в российскую добывающую промышленность путинской клике важнее, чем учет американских интересов в Украине. Тем более, у самого Путина впереди маячит болезненная перспектива передачи власти, что также требует согласования в Вашингтоне.

И республиканский, и демократический сценарии урегулирования отношений с Россией за счет наших интересов не так уж отличаются один от другого. В обоих сценариях Крым остается российским де-факто, хотя де-юре таковым не признается, а для Донбасса предусматривается та или иная степень автономии, закладывающая «мину» под всю конструкцию нашей и без того довольно непрочной государственности.

Как видим, ничего хорошего набирающий обороты скандал в США Украине и Зеленскому не несет. Оказавшись вовлечена в интриги американского истеблишмента, и, шире, фракций «мировой закулисы», Украина при шестом ее президенте оказалась объектом международных манипуляций довольно низкого пошиба. Подставили ли Украину и Зеленского сознательно либо нет – уже не столь важно. Тревожных перспектив для нас это не отменяет: оказавшись полем для закулисных маневров даже не двух, а трех мощных сил – двух фракций мировой элиты и «русского мира» - нам теперь очень сложно, если вообще вероятно, полноценно отстоять свой суверенитет и интерес.

Что и показывает ситуация с «формулой Штайнмайера», подписанной сразу после возвращения Зеленского из США…

Павел Ковалев

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