Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"В течение 5-6 октября в Винниках традиционно пройдет фестиваль сыра и вина, на котором представят вина и творожные изделия лучших украинских мастеров из Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и других областей Украины", - говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут приобрести сладкую продукцию винниковских и коломыйских пчеловодов, изделия народных мастеров: львовскую и покутскую керамику, вышиванки коломыйских мастериц. Кроме того, будет возможность принять участие в мастер-классах по гончарству, ткачеству и тому подобное.

В рамках мероприятия планируется концертная программа с участием известных коллективов городов Винники и Львова, театрализованные представления, концерты известных групп. Также во время фестиваля можно будет увидеть разнообразные выставки.





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