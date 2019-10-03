Об этом Ивлева заявила на пресс-конференции в Киеве в ответ на вопрос корреспондента Укринформа, от чего она хотела бы предостеречь украинцев в нынешней внутриполитической и геополитической ситуации.

"Предостеречь? Только от страха! Благодарю вас за то, что вы показали, что можно быть другими, даже выйдя из Советского Союза и пройдя все советское "мумифицирование", весь социализм, можно попробовать снять с себя "коммунистический бушлатик" и идти в другую сторону. Я просто всех призываю и умоляю отплывать от нас, пока вы такие, подальше. Гребите чем можете - китайскими палочками, руками, веслами, ложками, гребите дальше, насколько это только возможно", - сказала Ивлева.

Она добавила, что желает Украине счастья и чтобы у нашей страны "получилось то, что пока никак не получается у России".

"Я думаю, что силы здесь (в Украине - ред.) есть. И пусть указателем будет фраза Олега Сенцова (в письме к российским кинематографистов в июне 2018 года - ред.) что "Не боятся - это, оказывается, так несложно", - резюмировала волонтерка.

Как сообщалось, Виктория Ивлева - российская журналистка, волонтер, номинант премии имени Андрея Сахарова, лауреат премии «Свободная пресса Восточной Европы».

Ивлева - одна из тех немногих российских журналистов, которые открыто поддерживают Украину. Вместе с украинскими активистами вывозила из оккупированной территории Донбасса людей, доставляла медикаменты и продукты. Кроме того, почти год она носила в СИЗО "Лефортово" передачи для 24 украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.

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