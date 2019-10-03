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|Лось остается в Красной книге — решение Верховного суда
|03.10.2019 10:44
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Об этом сообщает украинское представительство международной зоозащитной организации Open Cages (Открытые клетки) в Facebook.
"Только что закончилось заседание в Верховном суде. Коллегия судей отказала в удовлетворении кассационной жалобы охотников. Это означает, что лось остается в Красной книге Украины", - говорится в сообщении.
Производство по этому делу было открыто решением Верховного суда Украины с июня этого года.
Как сообщалось, в декабре 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов своим приказом внесло лося европейского в Красную книгу Украины.
В ноябре 2018 года Окружной административный суд города Киева признал недействительным этот приказ Минэкологии по иску физического лица, которое сочло, что установление лимитов добычи охотничьих животных является нарушением его прав и интересов.
В апреле 2019 года Шестой апелляционный административный суд постановил отменить решение Окружного админсуда и отказать истцу в его требованиях в полном объеме.