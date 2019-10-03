«Формула Штайнмаєра»: на Банковій мітингували кілька тисяч людей
03.10.2019 11:02
3 октября
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02.10.2019
93
Метки: протесты, Майдан, формула Штайнмаера.
3 октября
Кілька тисяч людей мітингували ввечері середи під стінами Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Мітинг під президентською канцелярією почався після того, як учасники акції «Ні капітуляції» вирушили колоною з майдану Незалежності. Причиною протесту стала незгода з погодженням напередодні у Мінську так званої «формули Штайнмаєра». 1 жовтня Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів відповідно до законодавства України.