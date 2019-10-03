3 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Военные аэродромы Украины адаптируют к стандартам НАТО • Львовщина зовет на фестиваль сыра и вина • Ивлева советует украинцам "грести от России как можно дальше" • Распятый мальчик: Зеленский «на растяжке» между Трампом, Байденом, Европой и Путиным • Лось остается в Красной книге — решение Верховного суда • Синоптики сказали, как долго еще будет бабье лето • "Все ждут девальвации гривны": Что происходит на рынке недвижимостивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: протесты, Майдан, формула Штайнмаера. 3 октября 93протесты, Майдан, формула Штайнмаера. Кілька тисяч людей мітингували ввечері середи під стінами Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Мітинг під президентською канцелярією почався після того, як учасники акції «Ні капітуляції» вирушили колоною з майдану Незалежності. Причиною протесту стала незгода з погодженням напередодні у Мінську так званої «формули Штайнмаєра». 1 жовтня Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів відповідно до законодавства України. Фоторепортажи Популярные теги катастрофы, заводы, музыка, церковь, война, Александр Зубко, АТО, история, политика, Порошенко, спорт, знаменитости, соревнования, футбол, суд, Майдан, животные, досуг, военная техника, уикенд, полиция, живопись, путешествия, вера, искусство, Путин, праздники, автомобили, НАТО, оккупация, Нацгвардия, концерты, ВСУ, традиции, корабли, фестивали, женщины, Россия, зима, дизайн, мир, дети, фотопроект, парады, акции, самолеты, кошки, авиация, марш, Львов, Саакашвили, природа, США, Сергей Смоленцев, Верховная Рада, люди, выставки, ЗСУ, беспорядки, культура, стихийные бедствия, ВМС, Карпаты, фотография, бизнес, портрет, Шахтер, #Євромайдан, туризм, политики, тест-драйв, фотографы, милиция, Донбасс, фотоподборки, солдат, Львів, общество, Дмитрий Дятлов, мода, цирк, протесты, джаз, учения, экология, город, Киев, фотоконкурсы, Одесса, Динамо, мотоциклы, технологии, столкновения, пейзажи, выборы, митинги, архитектура, юмор, аннексия Крыма, транспорт Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис катастрофы, заводы, музыка, церковь, война, Александр Зубко, АТО, история, политика, Порошенко, спорт, знаменитости, соревнования, футбол, суд, Майдан, животные, досуг, военная техника, уикенд, полиция, живопись, путешествия, вера, искусство, Путин, праздники, автомобили, НАТО, оккупация, Нацгвардия, концерты, ВСУ, традиции, корабли, фестивали, женщины, Россия, зима, дизайн, мир, дети, фотопроект, парады, акции, самолеты, кошки, авиация, марш, Львов, Саакашвили, природа, США, Сергей Смоленцев, Верховная Рада, люди, выставки, ЗСУ, беспорядки, культура, стихийные бедствия, ВМС, Карпаты, фотография, бизнес, портрет, Шахтер, #Євромайдан, туризм, политики, тест-драйв, фотографы, милиция, Донбасс, фотоподборки, солдат, Львів, общество, Дмитрий Дятлов, мода, цирк, протесты, джаз, учения, экология, город, Киев, фотоконкурсы, Одесса, Динамо, мотоциклы, технологии, столкновения, пейзажи, выборы, митинги, архитектура, юмор, аннексия Крыма, транспортВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Кілька тисяч людей мітингували ввечері середи під стінами Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Мітинг під президентською канцелярією почався після того, як учасники акції «Ні капітуляції» вирушили колоною з майдану Незалежності. Причиною протесту стала незгода з погодженням напередодні у Мінську так званої «формули Штайнмаєра». 1 жовтня Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів відповідно до законодавства України. 02.10.2019



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