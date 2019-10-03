Об этом рассказала в интервью телеканалу ABC News спикер Палаты представителей США, конгрессмена от демократов, которая, собственно, и объявила формальную процедуру импичмента Нэнси Пелоси.

"Я думаю, что президенту известен аргумент, который можно применить против него, следовательно он боится", - отметила влиятельный законодатель, комментируя реакцию Трампа на начало расследования импичмента против него.

За это, по ее словам, глава Белого дома пытается отвести внимание от своих нарушений закона. Она отметила, что Трамп, похоже, действительно не понимает, что идет вопреки законным нормам.

Отвечая на просьбу ведущего прокомментировать, почувствовала ли конгрессвумен страх со стороны Трампа, когда общалась с ним по телефону на прошлой неделе, она отметила: "Я почувствовала в его голосе недоумение, он не понимает, что именно сделал неправильно".

Пелоси подчеркнула, что Трамп так и не понял, что "подрывал нашу национальную безопасность, нашу Конституцию своими действиями и подрывал целостность наших выборов, он просто этого не видел".

Напомним: телефонный разговор президентов Украины и США состоялась 25 июля. Демократы обвиняют Дональда Трампа в попытках давить на Украину с целью проведения расследования в Украине против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года в Соединенных Штатах.

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