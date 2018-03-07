Правоохранители обнаружили в его доме 160 кг наркотиков. Этого бы хватило на суточное обезболивание более 300 тыс. больных, сообщает полиция Харьковщины.

«Следует отметить, что один грамм наркотического вещества члены указанного группировки сбывали за 200 гривен. То есть, по ценам «черного» рынка стоимость изъятой партии трамадола превышает 32 миллиона гривен «, — сообщили правоохранители.

Пенсионер МВД занимался оптовой реализацией крупных партий трамадола. Он ранее работал в службе борьбы с экономической преступностью области.

Правоохранители устанавливают, откуда торговцы брали наркотики.

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