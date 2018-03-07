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|В Закарпатской области 2 апреля сделают выходным из-за католической Пасхи
|07.03.2018 19:54
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Распоряжение подписал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, сообщает его пресс-служба.
«В связи с празднованием христианами Пасхи по Григорианскому календарю для всех жителей Закарпатья, независимо от конфессиональной принадлежности, 2 апреля будет выходным днем», — говорится в сообщении.
Рабочий день 2 апреля предлагают перенести на субботу 14 апреля.
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