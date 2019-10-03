Закон с технико-юридическими поправками поддержали 307 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Цель закона - законодательное урегулирование права на применение военный техники, оружия соединениями, воинскими частями и подразделениями ВСУ и ГССТ в особый период, а также применение специальных средств подразделениями охраны Государственной специальной службы транспорта в мирное время и особый период (до введения военного положения и после его прекращения или отмены).

Как сообщается в пояснительной записке, этот закон разработан Министерством обороны с участием Государственной специальной службы транспорта во исполнение требований протокольного решения правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности.

Закон предусматривает законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение военный техники и оружия в особый период до введения военного положения и после его прекращения или отмены.

Как сообщал Укринформ, 20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта военный техники, оружия и специальных средств в особый период".

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