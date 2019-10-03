В борьбе за потребителя одни поливают грязью шоколад, вторые преувеличивают его «волшебное» воздействие.

Шоколад способствует увеличению веса

В шоколаде, как и в любых других сладостях, очень много калорий, и это при том, что в продукте практически отсутствуют витамины, клетчатка или минералы. Частое переедание шоколада вызывает еще больший аппетит и ведет к избыточному весу.

Выход – есть шоколад не для утоления голода, а для настроения – пару квадратиков.

Шоколад придает энергию

Конечно, за счет жиров и сахара, содержащихся в шоколаде, у тебя появится энергия. Правда, не долгосрочная. А вот магний и калий, которые есть в шоколаде, помогут работе нервной и мышечной систем.

Если тебе нужно взбодриться на ближайшие пару часов – съешь кусочек шоколада.

Шоколад – это стимулятор

Отчасти да, за счет какао он возбуждает нервную и сердечно-сосудистую систему, но шоколад не является лидером по содержанию кофеина, следовательно если тебе нужен источник ночной бодрости – поищи его в других продуктах.

Шоколад вреден для зубов

Как и любую сладость, содержащую сахар, шоколад не желательно долго держать во рту. Но вот какао препятствует разрушению эмали, к тому же обладает антибактериальным воздействием. Не стоит панически бояться шоколада, но и промыть рот после его употребления не будет лишним никому.

Шоколад полезен для сердца

Полифенолы, содержащиеся в какао-бобах, благоприятно действуют на сердечно-сосудистую систему, улучшают кровоток, освобождают сердце от лишней нагрузки. Все это касается лишь качественного черного шоколада.

Шоколад вызывает зависимость

В свое время была жуткая шумиха, якобы зависимость от шоколада сродни наркотической. Но уже говорилось выше, что кофеина в шоколаде ничтожно мало, теобромина, который вызывает зависимость, также ничтожное количество. А что касается каннабиноидов (по действию их сравнивают с марихуаной), то если ты осилишь за раз 55 плиток – может и почувствуешь «приход».

Шоколад вреден для детей

Отчасти да – в нем довольно холестерина, а масса тела у детей меньше при равном аппетите на плитку этого десерта. Но в сравнении с другими сладостями шоколад не самый опасный продукт для детского организма. Опять же, все дело в его количестве.

Не ешь шоколад, если:

- у тебя проблемы с пищеварительной системы, есть хронические заболевания со стороны ЖКТ;

- у тебя часто болит голова – танин, содержащийся в шоколаде, сужает сосуды;

- у тебя проблемы с сердцем или сосудами;

- у тебя аллергия.

И не корми шоколадом животных – это может привести даже к их гибели.

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