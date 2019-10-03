|Жилье дорожает: названы топ-способы сэкономить на аренде
|03.10.2019 14:05
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Однокомнатную квартиру на окраине Киева уже сдают не дешевле, чем за 6 тыс. гривен в месяц, и это без учета оплаты коммуналки. Близость к метро добавляет к стоимости минимум тысячу гривен.
"6-8 тыс. гривен – это однокомнатная бюджетная квартира. Это квартиры с советским ремонтом, но чистые и довольно ухоженные. Близко к метро, даже маленькие квартиры – гостинки, хрущевки – будут стоить от 7 тыс. гривен", – рассказывает директор агенства недвижимости Андрей Романов.
Подорожание аренды эксперты объясняют стабильным спросом, ростом доходов, а, главное, – расходами украинцев.
"Коммуналка" растет. И арендодатели за свою коммуналку у себя тоже платят, у них есть свои статьи расходов. Они смотрят, что стоимость аренды, которая покрывала их расходы, уже их не покрывает, и думают – почему бы и не поднять цены", – говорит Владимир Романов.
Что делать, если такая аренда не по карману?
1. Снять квартиру в период низкого спроса
Это конец зимы или весна. При этом цену обязательно нужно зафиксировать в договоре минимум на год, чтобы хозяин жилья не поднял ее с началом сезона деловой активности.
2. Аренда жилья за пределами города
Снять квартиру в городах-спутниках можно примерно на 20% дешевле. Однако, следует учесть, что половину сэкономленной суммы придется отдать за проезд.
3. Кооперация
Трехкомнатные квартиры стоят почти так же, как двухкомнатные. Поэтому, если снимать такую совместно с другими съемщиками, получится заметно дешевле. И еще один вариант кооперации – аренда части частного дома. Чтобы не было сюрпризов, здесь надо обратить внимание на стоимость и качество отопления, а также на удобства.
4. Экономия на коммунальных услугах
Если жилье оснащено бойлером, двухтарифными счетчиками электроэнергии и регуляторами отопления, можно ежемесячно экономить минимум тысячу гривен.
К слову, в ближайшие месяцы специалисты уже не ждут роста цен на съемное жилье. Но советуют: если вы уже нашли выгодный вариант, заключайте договор на долгий срок. Это обезопасит вас от лишних затрат – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».