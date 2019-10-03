Мы сегодня дома, завтра тоже: Современные затворники

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Хикикомори (или хикки, в переводе с японского — «пребывание в уединении») — современный вид затворничества, при котором человек предпочитает не покидать свое жилище и ограничивает социальные контакты с внешним миром, оставляя лишь узкий круг друзей и родственников. До появления доступного интернета многим хикки было трудно работать и делать покупки, но сейчас эта проблема решена. При необходимости интернет обеспечивает им и общение с внешним миром.

Наталья Ершова — фотограф из Москвы, выставлялась в России, Латвии, Франции, Турции:

— Когда в институте я писала диплом, у меня были сильные головные боли — оказывается, я простудила нерв на лице. Пока болела, я практически не выходила из дома, общалась только с мужем и в интернете. Тогда я узнала, что есть люди, которые выбрали такой образ жизни добровольно, и я даже знакома в соцсетях с некоторыми из них. Я поняла, что интернет позволяет вести такой образ жизни и это достаточно частое явление. Когда я выздоровела и защитила диплом, то приступила к поиску героев и съемкам.

Герои моего проекта — люди, практически не выходящие из своего жилища. Многие работают на дому — программируют, создают сайты, обозревают видеоигры или пишут музыку; кто-то сдает квартиру, некоторых содержат родственники. Это очень разные люди, но их объединяет одно: они «живут» в интернете. У кого-то из них много друзей, с которыми они общаются в сети или у себя дома. А некоторые — современные отшельники.

С поисками мне помогли знакомые и друзья: я спрашивала у всех, даже у своего парикмахера, и так постепенно нашла нужных мне людей. С некоторыми я много раз договаривалась о встрече, и они в последний момент отказывались от съемки; приходилось уговаривать. Я снимала своих героев в их квартирах, с их животными и любимыми вещами. Каждому из них я задавала вопрос: почему вы ведете такой образ жизни?

Эти люди общаются по большей части с родственниками; бывает, что приглашают домой друзей из сети или старых знакомых со времен института или школы. Они достаточно социальны, у меня не было сложностей поддержать беседу с ними. У них много хобби и интересов; им нравится собирать вещи. Им нужно тепло и любовь домашних животных, поэтому у них обычно много вещей и кошек. Мои герои могут выйти из дома, у них нет панического страха перед улицей. Но делают это очень редко — может, раз в несколько месяцев, — когда, к примеру, совсем некому сходить за них в магазин. Могут пойти на какое-то мероприятие, но крайне редко, раз в несколько лет.

Сейчас большинство людей так или иначе зависят от интернета, а мои герои помогают представить утрированный вариант этой зависимости. Я думаю, что с развитием и распространением интернета это очень актуальная тенденция, особенно в крупных городах, где слишком быстрый темп жизни, слишком много стресса и слишком много людей. Анатолий, 39 лет. Москва. Затворник два года. «Я всегда так жил» Фоторепортажи Популярные теги Порошенко, праздники, учения, юмор, аннексия Крыма, Шахтер, Саакашвили, выставки, фотографы, оккупация, кошки, столкновения, война, ВМС, США, люди, Путин, зима, знаменитости, город, Карпаты, джаз, животные, Дмитрий Дятлов, самолеты, Львів, технологии, Россия, акции, автомобили, вера, суд, Александр Зубко, пейзажи, мир, солдат, путешествия, дизайн, заводы, марш, политики, фотопроект, экология, выборы, история, митинги, Одесса, беспорядки, АТО, НАТО, Майдан, #Євромайдан, Львов, живопись, досуг, катастрофы, Динамо, транспорт, Сергей Смоленцев, традиции, футбол, Верховная Рада, мода, Нацгвардия, фотография, природа, портрет, концерты, музыка, бизнес, ЗСУ, Киев, искусство, фестивали, ВСУ, культура, тест-драйв, дети, полиция, соревнования, политика, уикенд, общество, цирк, женщины, корабли, протесты, Донбасс, милиция, туризм, фотоконкурсы, военная техника, церковь, парады, стихийные бедствия, авиация, спорт, мотоциклы, фотоподборки, архитектура Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Порошенко, праздники, учения, юмор, аннексия Крыма, Шахтер, Саакашвили, выставки, фотографы, оккупация, кошки, столкновения, война, ВМС, США, люди, Путин, зима, знаменитости, город, Карпаты, джаз, животные, Дмитрий Дятлов, самолеты, Львів, технологии, Россия, акции, автомобили, вера, суд, Александр Зубко, пейзажи, мир, солдат, путешествия, дизайн, заводы, марш, политики, фотопроект, экология, выборы, история, митинги, Одесса, беспорядки, АТО, НАТО, Майдан, #Євромайдан, Львов, живопись, досуг, катастрофы, Динамо, транспорт, Сергей Смоленцев, традиции, футбол, Верховная Рада, мода, Нацгвардия, фотография, природа, портрет, концерты, музыка, бизнес, ЗСУ, Киев, искусство, фестивали, ВСУ, культура, тест-драйв, дети, полиция, соревнования, политика, уикенд, общество, цирк, женщины, корабли, протесты, Донбасс, милиция, туризм, фотоконкурсы, военная техника, церковь, парады, стихийные бедствия, авиация, спорт, мотоциклы, фотоподборки, архитектураВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Анатолий, 39 лет. Москва. Затворник два года. «Я всегда так жил» birdinflight.com РФ 03.10.2019



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