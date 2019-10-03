Что вы еще не знаете об этом популярном блюде?

1. Итальянцы были не первыми, кто начать готовить пасту. Макаронные изделия были известны в Китае за 5000 лет до нашей эры. Но итальянцы сделали пасту самым популярным блюдом в мире.

2. Слово «паста» происходит от итальянского слова pasta – «тесто». Но история происхождения слова «паста» этим не ограничивается. Древнегреческое слово pastos означает «посыпать солью», а, как известно, макароны отвариваются именно в соленой воде.

3. Паста, которую мы привыкли есть сегодня, была таковой не всегда. Изначально она готовилась из смеси муки и воды, которую раскатывали и сушили на солнце.

4. В мире существует более 600 видов пасты, различной по рецептуре и своей форме.

5. Самый распространенный вид пасты – спагетти. На итальянском это слово означает «тонкие нити».

6. До 18 века паста бывала лишь на столах простых людей, а ели ее руками. Среди аристократии паста стала популярна лишь с изобретением такого столового прибора, как вилка.

7. Разные цвета пасте придают натуральные ингредиенты, такие как шпинат, томаты, морковь или тыква и так далее. Что же дает пасте серый цвет? Такие макаронные изделия готовятся с добавлением жидкости из кальмаров.

8. Среднестатистический житель Италии съедает в год около 26 килограммов пасты и, кстати, нисколько при этом не поправляется.

9. С давние времена качество пасты в Италии отслеживал Папа Римский. С 13 века эта почетная задача была закреплена за правящим священником, который устанавливал стандарты качества и всевозможные нормы, касающиеся этого блюда.

10. Самую первую пасту не отваривали, а запекали. На сегодняшний день пасту из твердых сортов пшеницы принято отваривать до полуготовности – состояния al dente.

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