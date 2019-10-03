Волонтеры провели акцию поддержки жителей Крыма, который находится в российской оккупации. Об этом сообщает ТСН.

Известно, что волонтеры загрузили в каждый беспилотник по 3 тысячи патриотических листовок, которые сбросили над городом Армянск в то время, когда люди шли на работу и учебу. Таким образом организаторы хотели показать, что о крымчанах в Украине помнят и хотят скорейшего возвращения из российской оккупации.

Удалось зафиксировать, что российские радиоэлектронные комплексы пытались перехватить украинские беспилотники, но все они успешно вернулись на базу. Также не сработала российская система ПВО.

Организаторы акции пообещали, что это не последний визит в Крым. Следующую партию листовок планируют отправить в Севастополь.

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