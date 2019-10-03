3 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Крыму с воздуха сбросили патриотические листовки • 10 интересных фактов об итальянской пасте • НБУ отсудил у Жеваго полтора миллиарда гривен • Жилье дорожает: названы топ-способы сэкономить на аренде • Шоколад: мифы и реальность • НБУ продал до $180 млн за день, спасая гривну • Рада разрешила ВСУ применять технику и оружие в особый периодвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Япония, МВФ, экономика, кредиты, госдолг. 3 октября 212Япония, МВФ, экономика, кредиты, госдолг. Чи може Україна вижити без кредитів, навіщо потрібні запозичення, і хто є найбільшим боржником у світі? Фоторепортажи Популярные теги люди, фотоподборки, тест-драйв, парады, США, досуг, живопись, автомобили, фотопроект, военная техника, природа, солдат, самолеты, фотоконкурсы, портрет, оккупация, Саакашвили, выставки, ЗСУ, протесты, катастрофы, кошки, знаменитости, Динамо, искусство, Александр Зубко, дети, Карпаты, митинги, милиция, Львів, ВМС, учения, путешествия, АТО, мода, спорт, дизайн, Нацгвардия, НАТО, уикенд, столкновения, зима, стихийные бедствия, корабли, фотографы, акции, технологии, Донбасс, фестивали, концерты, беспорядки, транспорт, джаз, туризм, Львов, архитектура, общество, аннексия Крыма, женщины, Россия, бизнес, культура, полиция, война, церковь, авиация, соревнования, политики, заводы, юмор, выборы, вера, пейзажи, Киев, музыка, Одесса, Путин, фотография, политика, Шахтер, ВСУ, Дмитрий Дятлов, Верховная Рада, традиции, праздники, город, #Євромайдан, история, животные, марш, мир, экология, цирк, мотоциклы, Порошенко, Майдан, суд, Сергей Смоленцев, футбол Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис люди, фотоподборки, тест-драйв, парады, США, досуг, живопись, автомобили, фотопроект, военная техника, природа, солдат, самолеты, фотоконкурсы, портрет, оккупация, Саакашвили, выставки, ЗСУ, протесты, катастрофы, кошки, знаменитости, Динамо, искусство, Александр Зубко, дети, Карпаты, митинги, милиция, Львів, ВМС, учения, путешествия, АТО, мода, спорт, дизайн, Нацгвардия, НАТО, уикенд, столкновения, зима, стихийные бедствия, корабли, фотографы, акции, технологии, Донбасс, фестивали, концерты, беспорядки, транспорт, джаз, туризм, Львов, архитектура, общество, аннексия Крыма, женщины, Россия, бизнес, культура, полиция, война, церковь, авиация, соревнования, политики, заводы, юмор, выборы, вера, пейзажи, Киев, музыка, Одесса, Путин, фотография, политика, Шахтер, ВСУ, Дмитрий Дятлов, Верховная Рада, традиции, праздники, город, #Євромайдан, история, животные, марш, мир, экология, цирк, мотоциклы, Порошенко, Майдан, суд, Сергей Смоленцев, футболВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Чи може Україна вижити без кредитів, навіщо потрібні запозичення, і хто є найбільшим боржником у світі? 03.10.2019



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