В Нафтогазе Украины прокомментировали согласие президента РФ Владимира Путина на заключение газового контракта с Украиной при условии имплементации европейского законодательства до конца 2019 года. Украинские чиновники считают, что президент РФ не верит в то, что наша страна справится с задачей до конца этого года.

Об этом в Facebook написал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

“Есть такая версия, что российская сторона начала заявлять о том, что она готова на европейские правила только тогда, когда решила, что Украина не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта (то есть до конца года). Именно следовательно Путин и говорит, что если Украина не успеет, то Россия может просто продлить действие текущего контракта“ – написал Витренко.

В это же время украинское правительство убеждено в том, что “Украина успеет внедрить европейские правила до конца года“.

“Важно не забывать еще о третьем варианте - так называемые операции “своп“. Этот вариант лучше продления текущего контракта, и он позволяет уже сейчас применить европейские правила. Еще остается вопрос абсолютно неприемлемого требования российской стороны, как предпосылки переговоров по транзиту, чтобы Нафтогаз отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже“ – подчеркнул Витренко.

По словам министра энергетики России Александра Новака, консультации были конструктивными, впервые за многие годы. По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

Новый раунд переговоров намечен на конец октября.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира