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|На Рош ха-Шана в Умани поймали чиновников-вымогателей
|03.10.2019 17:28
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В Умани правоохранители задержали чиновников местной инспекции по благоустройству, вымогавших взятку от гражданина Израиля.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.
Как указано в сообщении, на горячем были пойманы начальник городской инспекции благоустройства и старший инспектор инспекции, требовавшие и получившие от гражданина Израиля 400 долларов взятки. За эти деньги чиновники должны были позволить израильтянину беспрепятственно торговать продуктами питания в районе массового нахождения паломников-хасидов в период празднования Рош ха-Шана.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.