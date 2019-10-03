Об этом Сенцов заявил во время дискуссии в ПАСЕ о вызовах со стороны авторитарных режимов международным механизмам по защите прав человека, передает «Укринформ».

«Большинство украинцев и я лично не приветствуем этот шаг (возвращение делегации РФ в ПАСЕ), потому что условия для этого, включая выполнение соответствующих резолюций и рекомендаций, российской стороной не выполнены. Ныне россияне считают это победой – что вернулись сюда, ничего не сделав, и продолжают работу, будто ничего не произошло. Я надеюсь, что это не так. Мы ничего не забыли. Посмотрим, что будет дальше», - подчеркнул Сенцов.

Он также напомнил, что сейчас в РФ содержатся не менее 86 граждан Украины, а Крым и Донбасс продолжают быть оккупированными.

«Агрессия против моей страны продолжается. Крым и Донбасс остаются оккупированными. По меньшей мере 86 украинцев, преимущественно крымских татар, содержатся в России. Кроме этого, по меньшей мере 227 человек находятся в тюрьмах оккупированного Донбасса, который контролируется Россией», - добавил освобожденный политзаключенный.

Сенцов выразил надежды, что Совет Европы будет помогать освобождению удерживаемых Россией украинских политических заключенных.

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