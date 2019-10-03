|Рада приняла за основу закон о столице авторства Ткаченко
|03.10.2019 18:23
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о столице."За" проголосовали 244 депутата.
Проект №2143-3 авторства Александра Ткаченко ранее поддержал профильный комитет. Авторы считают, что закон обеспечит надлежащее функционирование органов местного самоуправления и органов исполнительной власти в Киеве.
Он также призван создать эффективный баланс полномочий между представительными и исполнительными органами власти в столице Украины.
Авторы считают, что закон также упростит согласование государственных и местных интересов и гарантирует права жителей города на самоуправление.
Противники законопроекта опасаются, что он полностью подчинит власть в Киеве президентской вертикали.