Об этом он сказал в интервью "Би-би-си".

"В профессиональном мире, где все основано на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом, то конфликта интересов ты должен избегать. И если ты этого сделать не можешь, то должен подать в отставку", - заявил Данилюк.

На прямой вопрос, является ли Богдан человеком Игоря Коломойского, Данилюк отказался ответить.

"Это не имеет значения в данный момент. Сейчас я стараюсь в этом контексте быть максимально нейтральным, смотреть на это со стороны. Мое видение - что действительно есть конфликт интересов и его необходимо устранить. Потому что если его не устранить, то тогда не будет доверия к любым происходящим процессам. Чисто профессиональная позиция... Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я. И все", - сказал он.

Также Данилюк признал, что у него с Богданом "напряженные отношения".

"Мы просто с ним совершенно разные ценности имеем, разные подходы, разный бэкграунд. Я просто полжизни прожил за границей, видел, как все работает в развитых странах. То есть хочу, чтобы Украина была успешной, и понимаю, что для этого необходимо. Чтобы строилась прозрачная власть, чтобы были независимые институты. Мы здесь привыкли, что у нас у всех есть телефоны и мы сейчас кого надо наберем и "порешаем" сейчас. Это точно - прошлое, и это то, что тянет Украину назад. Люди, которые приносят это в новую власть, они несут чрезвычайные риски", - сказал он.

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