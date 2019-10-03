Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий на этой неделе разослали государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, не входящим в ЕС, рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям ОРДЛО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что инструкция дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 и запросы государств-членов предоставить указания по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в результате указа президента России от 24 апреля.

Инструкция содержит набор одинаковых критериев, призванных помочь консульствам государств-членам ЕС установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также подробную информацию о том, как обрабатывать заявления на получение визы. Набор критериев в разосланных инструкциях поможет консульствам государств-членов ЕС идентифицировать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.

"Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - говорится в сообщении.





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