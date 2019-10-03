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В Украине резко сократится число таможен
03.10.2019 21:07
По словам Нефьодова, количество таможен уменьшится на десять.

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Кабинет министров утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы (ГТС), в которой количество таможен сократится на десять – до 16. Об этом 2 октября написал глава службы Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"Следующий шаг в создании новой таможни – сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр (там вопросы аккредитации и сертификации, следовательно их "сливать" трудно очень)", – сообщил глава ГТС.

По его словам, существующие изменения призваны ликвидировать "феодализм", когда "каждая таможня – отдельное княжество", а также сэкономить на административных расходах и осуществить логистическую оптимизацию - отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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