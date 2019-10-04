Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуртуры .

"Задержан заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врач-трансплантолог был пойман «на горячем» во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 тыс. долларов за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его жилье изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины. Следственные действия пока продолжаются.

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