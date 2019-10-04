|"На лапу" $20 тысяч: Минздрав ждет правовой оценки действий трансплантолога
|04.10.2019 07:58
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Об этом говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook.
"Прокуратура города Киева задержала заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ. Команда министерства надеется на объективное и профессиональное расследование", - говорится в сообщении.
Также в Минздраве отмечают, что обеспокоены ситуацией и ожидают честную, правовую оценку и скорейшее рассмотрение дела в суде.
"Такие истории вредят системе здравоохранения и репутации врачей", - отмечают в министерстве.
Как сообщал Укринформ, правоохранители задержали заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ на взятке в 20 тыс. долларов за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.
Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины. Следственные действия пока продолжаются.