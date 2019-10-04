Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью в северных, большинстве западных и центральных, Одесской и Николаевской областях, днем в Украине, кроме запада, Приазовья и Крыма, дожди, в центральных и южных областях кое-где с грозой. Ветер южный с переходом на западе и севере страны в северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных, большинстве центральных областей кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, на юге страны до 16°, в западных областях 2-7° тепла , днем 10-15°, в Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях до 19°; на остальной территории 20-25°, в Карпатах в течение суток 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра дождь. Ветер южный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 8-10°, днем 11-13°, на Киевщине ночью 7-12°, днем 10-15°.

Согласно прогнозу, 5 октября в южной части, восточных, центральных (кроме Винницкой) и в Сумской областях умеренные дожди, кое-где грозы, ночью в Одесской, днем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди; на остальной территории ночью без осадков, днем кое-где небольшие дожди.

6 октября на Закарпатье, Прикарпатье, ночью и в восточной части дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории кое-где небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в южной и восточной части ночью 8-13°, днем 5 октября 13-18°, кое-где до 21°, 6 октября 10-15°; на остальной территории ночью 3-8° тепла (6 октября на Волыни, Ривненщине и Житомирщине заморозки в воздухе 0-3°), днем 5 октября 8-13°, 6 октября 5-10°.

На Киевщине 5-6 октября кое-где небольшой дождь (ночью 5 октября без осадков). Ветер северо-восточный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 5 октября 8-13°, 6 октября 5-10°.

В начале недели существенных осадков не ожидается, только днем 8 октября в восточных областях и на Приазовье местами дождь. Температура в южной части ночью 2-7° тепла, днем 10-16°; на остальной территории ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем 4-10° тепла.

В столичном регионе 7- 8 октября без существенных осадков. Ночью заморозки в воздухе 0-5°; температура днем 4-9° тепла.

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