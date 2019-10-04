Принятие закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы" (№1227) с необходимыми технико-юридическими поправками поддержали 248 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, закон нормирует вопрос о невхождении в численность Вооруженных сил Украины и других воинских формирований военнослужащих, которые самовольно оставивили воинскую часть или место службы, дезертировали из Вооруженных сил Украины и других воинских формирований или охотно сдались в плен.

Согласно документу, началом приостановления военной службы определен день внесения соответствующих сведений в Единый список досудебных расследований на основании заявления, сообщения командира (начальника) воинской части о содеянном уголовное преступлении, поданных в соответствии с частью четвертой статьи 85 Дисциплинарного устава ВСУ.

Законом предусмотрено, что время приостановления военной службы не засчитывается в срок военной службы, выслуги в воинском звании и в выслуги лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначения пенсии. На таких военнослужащих не распространяются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством.

В то же время, определено, что военнослужащие, военная служба которым приостановлена и в отношении которых обвинительные приговоры суда вступили в законную силу, подлежат увольнению с военной службы, кроме тех, которым приговором суда определена мера наказания в виде служебного ограничения, ареста с отбыванием на гауптвахте или содержанием в дисциплинарном батальоне.

Документ устанавливает, что военным, в отношении которых судом вынесен оправдательный приговор, вступивший в законную силу, или в отношении которых закрыто уголовное производство, военная служба и договор продлевается. В таком случае срок приостановления военной службы засчитывается в срок выслуги военнослужащих в воинском звании и в выслугу лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначения пенсии, а также возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством для военнослужащих.

Закон переносит будущим военнослужащим призыв на срочную военную службу в случае изъявления желания получить первичное воинское звание офицерского состава на весь период проведения военной подготовки.

Кроме того, предоставляется возможность служить на офицерских должностях лицам в возрасте от 20 до 30 лет, не имеющим офицерских званий, но получившим высшее образование по степени не ниже бакалавра.

Одновременно, с целью сохранения летного потенциала Вооруженных сил увеличивается минимальный срок службы по контракту для лиц офицерского состава из числа военнослужащих летного состава авиации с пяти до десяти лет.

Как сообщалось, в первом чтении законопроект 1227 парламент принял 20 сентября.

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