Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы разработали вместе с Белорусским речным пароходством проект «Организация туристического маршрута Киев – Мозырь – Киев». На балансе нашего предприятия 42 парохода, а перевозки в рамках турмашрута планируем совершать на пароходе «Світанок», - рассказала и.о. директора Администрации морских портов Украины Анна Савченко, добавив, что теплоход «Світанок» пока нуждается в обновлении и его подготовят к выходу на воду в следующем году.

По словам представителя Белорусского речного пароходства Сергея Зубко, целевая аудитория такого маршрута – любители речного туризма, старшеклассники и студенты, а также все, кто интересуются проблематикой Чернобыльской зоны. Маршрут рассчитан на два дня и позволяет увидеть с реки Чернобыльскую АЭС.

Зубко отметил, что пароход рассчитан на 132 пассажира. Во время тура предусмотрена ночевка в Мозыре с посещением местных замка и яров, партизанских троп. При этом туристы смогут вернуться в Киев автобусом. Кроме того, на пароходе будет питание и возможность проведения «круглых столов» и семинаров.

В Киеве для белорусских гостей также планируется ночевка и экскурсионная программа.

По предварительным расчетам, полная стоимость тура составит 5 тысяч грн.

Как отмечалось, Ассоциация морпортов также планирует расширить водные туристические маршруты, а также предложить пассажирам вместо поездов в Беларусь альтернативу речного транспорта.

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