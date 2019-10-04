Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, предусматривающий рост штрафов за безосновательный отказ в перевозке льготников до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан - вместо нынешних 8-ми. Закон "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" поддержали 303 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа. Документом устанавливается, что это преступление влечет наложение на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривень по состоянию на 1 января 2019года). Действующим законодательством предусмотрены штрафы в размере восьми необлагаемых минимумов доходов граждан. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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