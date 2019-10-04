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|Штрафы за отказ в перевозке льготников выросли почти в 19 раз
|04.10.2019 10:07
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Закон "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" поддержали 303 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.
Документом устанавливается, что это преступление влечет наложение на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривень по состоянию на 1 января 2019года).
Действующим законодательством предусмотрены штрафы в размере восьми необлагаемых минимумов доходов граждан.