Об этом в эфире телеканала "Прямий" сказала министр образования и науки Анна Новосад.

"Русскоязычные школы (в Украине - ред.) еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза - с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - родной язык - на родном языке", - рассказала Новосад.

Как сообщалось, в Украине 28 сентября 2017 года вступил в силу закон «Об образовании», который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

Конституционный Суд признал этот закон соответствующим Конституции.

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