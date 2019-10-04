«Ніякої капітуляції»: звернення Зеленського щодо особливого статусу Донбасу
04.10.2019 10:44
4 октября
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04.10.2019
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Метки: политика, Донбасс, видеообращение, реинтеграция, Зеленский, формула Штайнмаера.
4 октября
Звернення Президента України Володимира Зеленського.