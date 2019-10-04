4 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Русскоязычных школ больше не будет - с сентября 2020 полный переход на украинский • Презентован украинско-белорусский речной турмаршрут мимо ЧАЭС • Штрафы за отказ в перевозке льготников выросли почти в 19 раз • Парламент принял закон о дезертирстве • Дожди, сильный ветер и заморозки — в Украину идет похолодание • "На лапу" $20 тысяч: Минздрав ждет правовой оценки действий трансплантолога • В Киеве на взятке в $20 тысяч задержали врача-трансплантологавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Донбасс, видеообращение, реинтеграция, Зеленский, формула Штайнмаера. 4 октября 95политика, Донбасс, видеообращение, реинтеграция, Зеленский, формула Штайнмаера. Звернення Президента України Володимира Зеленського. Фоторепортажи Популярные теги фотоконкурсы, кошки, Одесса, Порошенко, суд, животные, АТО, стихийные бедствия, технологии, экология, футбол, Львов, Россия, Динамо, Майдан, выставки, ЗСУ, Карпаты, НАТО, Нацгвардия, соревнования, солдат, Верховная Рада, оккупация, учения, туризм, общество, Донбасс, война, фотопроект, автомобили, природа, архитектура, корабли, женщины, #Євромайдан, Сергей Смоленцев, концерты, цирк, дизайн, полиция, путешествия, выборы, Дмитрий Дятлов, США, аннексия Крыма, мода, музыка, искусство, вера, церковь, город, столкновения, уикенд, Путин, ВМС, фотография, досуг, Александр Зубко, история, джаз, Львів, беспорядки, бизнес, зима, авиация, Киев, юмор, живопись, традиции, культура, спорт, акции, фестивали, транспорт, мотоциклы, пейзажи, военная техника, тест-драйв, митинги, знаменитости, политика, дети, фотоподборки, парады, милиция, ВСУ, праздники, портрет, заводы, фотографы, протесты, Шахтер, самолеты, катастрофы, марш, мир, люди, политики, Саакашвили Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис фотоконкурсы, кошки, Одесса, Порошенко, суд, животные, АТО, стихийные бедствия, технологии, экология, футбол, Львов, Россия, Динамо, Майдан, выставки, ЗСУ, Карпаты, НАТО, Нацгвардия, соревнования, солдат, Верховная Рада, оккупация, учения, туризм, общество, Донбасс, война, фотопроект, автомобили, природа, архитектура, корабли, женщины, #Євромайдан, Сергей Смоленцев, концерты, цирк, дизайн, полиция, путешествия, выборы, Дмитрий Дятлов, США, аннексия Крыма, мода, музыка, искусство, вера, церковь, город, столкновения, уикенд, Путин, ВМС, фотография, досуг, Александр Зубко, история, джаз, Львів, беспорядки, бизнес, зима, авиация, Киев, юмор, живопись, традиции, культура, спорт, акции, фестивали, транспорт, мотоциклы, пейзажи, военная техника, тест-драйв, митинги, знаменитости, политика, дети, фотоподборки, парады, милиция, ВСУ, праздники, портрет, заводы, фотографы, протесты, Шахтер, самолеты, катастрофы, марш, мир, люди, политики, СаакашвилиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Звернення Президента України Володимира Зеленського. 04.10.2019



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