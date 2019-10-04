Межигорье без Януковича: чем живет сегодня бывшая резиденция сбежавшего экс-президента RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Русскоязычных школ больше не будет - с сентября 2020 полный переход на украинский • Презентован украинско-белорусский речной турмаршрут мимо ЧАЭС • Штрафы за отказ в перевозке льготников выросли почти в 19 раз • Парламент принял закон о дезертирстве • Дожди, сильный ветер и заморозки — в Украину идет похолодание • "На лапу" $20 тысяч: Минздрав ждет правовой оценки действий трансплантолога • В Киеве на взятке в $20 тысяч задержали врача-трансплантологавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Янукович, Межигорье. Межигорье без Януковича: чем живет сегодня бывшая резиденция сбежавшего экс-президента 118Янукович, Межигорье. В заповеднике украинской коррупции «Межигорье» вспоминают, как «Батя» Виктор Янукович любил свежее молоко антилоп, уступал дорогу трактористу, зачем распинал беркутов, и рассказывают, как здесь душили страуса. Рейс «камикадзе» из российского Ростова домой здесь очень ждут.

Сенсацией стала новость о том, что президент-беглец Виктор Янукович, которого в Украине заочно приговорили к 13 годам лишения свободы, собирается вернуться к нам. Большинство сочли, что это фейк. Но, при этом, весь текущий год не стихают скандалы вокруг бывшей резиденции экс-гаранта «Межигорье». Регулярно появлялись заголовки о новых «владельцах» парка и их связи с Януковичем, сомнительных тендерах на покупку резиденции-заповедника украинской коррупции и их отмене… Тень бывшего президента магическим образом висит над этим местом, оно обрастает новыми легендами.

По словам экскурсоводов, посетители все реже вспоминают Януковича и почти не покупают на память магнит «золотой батон». Сюда все чаще приезжают на пикник. За пять лет место практически не изменилось, дорожки и лужайки в идеальном состоянии. Теперь посетители об этом месте, как о «Музее коррупции», практически не вспоминают. Некоторые простодушно заявляют: «Мог человек себе позволить – вот и построил. Наворовал? Ну, ок. Так, а кто из чиновников не ворует?» Однако, здесь можно услышать и возмущенное: «Ходишь и думаешь, сколько ж «оно» наших денег потратило».

Экскурсовод Лилия Романова рассказывает, что в первые годы негатива было в разы больше. «Один посетитель схватил страуса за шею и давай душить! Кричит: «Это же птица Януковича! Убью!» Еле оттащили», - вспоминает гид. И напоминает еще одну, практическую забытую историю о «Межигорье» и птицах: «Вы помните, как в 2014-м активисты увидели тут птиц, беркутов, которых распяли на крестах? Это языческий обряд, магическая защита от тюрьмы и смерти. Как видите, у Януковича сработало».

Гид уверенно рассказывает, что нынешний парк – место силы: «Об этом знал Янукович, поэтому и поселился здесь». Она говорит, что на этой территории было языческое капище, что монастырь появился на этих землях раньше, чем Киево-Печерская Лавра. Многие верят, что где-то здесь спрятана библиотека Ярослава Мудрого. И на наших глазах рождается легенда о том, что «Межигорье» само выбрало Януковича, чтобы он привел в порядок лужайки и парки, а затем – избавилось от алчного экс-зека и подарило свою красоту всем просителям.

В память о разрушенном в советские времена монастыре активистами была построена часовня. Но объектом «паломничества» все также остаются «пеньки», по которым бегал экс-президент и зоопарк. Пеньки уже недоступны для посетителей – они совсем обветшали со временем. Зоопарк, напротив, увеличил «стаю» страусов, работники парка обустраивают новый вольер. На ферме живут экс-президентские коровы и козы, посетители могут купить молоко (литр соответственно – 25 и 40 грн). Доярки пожаловались, что в былые времена их не ценили, а сам выходец из Донбасса Янукович предпочитал молоко антилоп.

Водитель трактора Александр работал здесь еще до Революции Достоинства: «Конечно, я видел Януковича в его автомобиле. Он мне всегда дорогу на перекрестках уступал». Женщина, убиравшая листву, призналась, что «Батя» всегда старался быть вежливым, здоровался даже с уборщицами. Она рассказала, что накануне бегства Янукович начал учить английский язык, причем так интенсивно, что об этом узнали все, включая садовников. На вопросы о том, вернется ли Янукович в свою бывшую резиденцию, уверено отрезала: «Нет». Кто-то уверен, что беглецу не хватит совести, кто-то говорит, что он испугается тюрьмы: «Да ему три пожизненных строка надо, за все, что он наворотил». А об анонсированном возвращении в логове Януковича говорят, как о полете камикадзе: «Пусть возвращается, козел отпущения всем пригодится».

Весной этого года вокруг «Межигорья» разгорелся очередной скандал. Активисты, что уже более пяти лет хозяйничают в парке, пообещали не пустить на порог новую команду управляющих. Накануне, чиновники государственного органа АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) доверили управление «Межигорьем» частной фирме. Тогда писали, что парк «возвращается в руки людей Януковича», - Алексей Вороненко, руководитель компании, которая выиграла тот тендер в 2016-м был помощником депутата Евгения Мураева. В итоге, в конце лета АРМА нашло формальные причины расторгнуть договор с подозрительной фирмой. Но юристы рассказывают, что история остается крайне запутанной, даже если вынести за скобки скандальный тендер. На имущество Януковича наложен арест, но, формально, он все еще остается владельцем части парка. В интервью ВВС беглый президент уверено заявлял: «Дом («Хонка») принадлежит Януковичу». Фоторепортажи Популярные теги Нацгвардия, юмор, история, мир, митинги, Верховная Рада, #Євромайдан, кошки, природа, АТО, транспорт, мотоциклы, Порошенко, полиция, Сергей Смоленцев, Львів, концерты, архитектура, оккупация, Львов, дизайн, цирк, город, беспорядки, уикенд, музыка, дети, технологии, фотография, ЗСУ, женщины, фотоподборки, праздники, Шахтер, солдат, экология, Дмитрий Дятлов, милиция, Александр Зубко, Путин, животные, традиции, Одесса, футбол, Донбасс, марш, культура, Карпаты, авиация, США, портрет, военная техника, заводы, Россия, Саакашвили, тест-драйв, Динамо, джаз, туризм, искусство, люди, протесты, знаменитости, фотопроект, выборы, пейзажи, церковь, Майдан, столкновения, корабли, война, вера, бизнес, фотографы, фотоконкурсы, фестивали, соревнования, ВСУ, учения, политика, парады, путешествия, мода, выставки, автомобили, акции, Киев, досуг, самолеты, общество, живопись, политики, ВМС, НАТО, стихийные бедствия, зима, суд, спорт, аннексия Крыма, катастрофы Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Нацгвардия, юмор, история, мир, митинги, Верховная Рада, #Євромайдан, кошки, природа, АТО, транспорт, мотоциклы, Порошенко, полиция, Сергей Смоленцев, Львів, концерты, архитектура, оккупация, Львов, дизайн, цирк, город, беспорядки, уикенд, музыка, дети, технологии, фотография, ЗСУ, женщины, фотоподборки, праздники, Шахтер, солдат, экология, Дмитрий Дятлов, милиция, Александр Зубко, Путин, животные, традиции, Одесса, футбол, Донбасс, марш, культура, Карпаты, авиация, США, портрет, военная техника, заводы, Россия, Саакашвили, тест-драйв, Динамо, джаз, туризм, искусство, люди, протесты, знаменитости, фотопроект, выборы, пейзажи, церковь, Майдан, столкновения, корабли, война, вера, бизнес, фотографы, фотоконкурсы, фестивали, соревнования, ВСУ, учения, политика, парады, путешествия, мода, выставки, автомобили, акции, Киев, досуг, самолеты, общество, живопись, политики, ВМС, НАТО, стихийные бедствия, зима, суд, спорт, аннексия Крыма, катастрофыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи УНІАН Киевская обл., Украина 04.10.2019



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