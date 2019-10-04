Об этом сообщает корреспондент Укринформа. "Ставлю на голосование: поддержать предложение Президента Украины отклонить вышеупомянутый законопроект 0977", - заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Решение было принято 238 голосами.

Как сообщал Укринформ, на внеочередном заседании 11 июля Верховная Рада 8-го созыва приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" .

Он предусматривал ужесточение ответственности за изнасилование и развращение несовершеннолетних путем внесения изменений Уголовного кодекса Украины. Согласно статье 152 наказание предусматривает применение принудительной химической кастрации. При этом она не будет применяться к лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, и к лицам старше 65 лет.

Согласно закону, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, которые должны уменьшить либидо и сексуальную активность.

Президент Владимир Зеленский ветировал этот закон. В предложениях к документу Президент, в частности, отметил, что в соответствии с Основами законодательства Украины об охране здоровья применение принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, принудительного лечения к лицам, совершившим преступления и имеющим болезнь, которая представляет опасность для здоровья других лиц, допускаются исключительно по основаниям и в порядке, предусмотренных законом.

При этом закон, который поступил на подпись, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации. При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому будет иметь место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины, отмечал глава государства.

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