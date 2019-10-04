Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба столичной администрации.

«Установление охранной системы счетчика осуществляется на основании решения общего собрания жильцов многоквартирного дома. При этом жителям необходимо будет только платить ежемесячную абонплату за охранную сигнализацию», - отметил Пантелеев.

Отмечается, что установка и оснащение домов охраной осуществляется за средства, которые Киевсовет из бюджета города направил в уставный фонд коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Чтобы установить счетчик с охраной, необходимо:

1) создать инициативную группу и принять решение о возобновлении счетчика по указанному алгоритму;

2) провести общедомовые собрания, на которых могут присутствовать представители структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» (для этого предварительно необходимо обратиться по адресу ул. Жилянская, 83/53)

3) после проведения собрания направить протокол в структурное подразделение «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» (по адресу ул. Жилянская, 83/53). С момента обращения с соответствующим протоколом собрания, ориентировочно в течение 5-6 недель, будет установлен прибор учета.

Как сообщал Укринформ, уже в ближайшие дни в Киеве планируют установить счетчики с сигнализацией в 13 жилых домах, где эти счетчики были украдены или сломаны.

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