Об этом в комментарии Укринформу скзала министр образования и науки Анна Новосад.

"В целом, в Украине очень много так называемых малокомплектных школ. Таких у нас около 1000. Например, есть школы, в которых меньше 30 учеников, таких около 450. Основной вопрос - то, что такие школы не дают хорошего качества образования. И это показывают мониторинговые исследования, которые делали УЦОКО и МОН. Дети, которые учатся в малокомплектных школах, в маленьких классах, имеют худшие образовательные результаты, чем те, которые учатся в классах больших ", - сказала Новосад.

Она также отметила, что средства, которые выделяются на такие школы, расходуются неэффективно. По данным МОН, на одного ученика в городской школе государство тратит около 20 тыс. грн в год, а сумма на одного ученика малокомплектной школы может достигать и 100 тыс.

Министр подчеркнула, что сеть школ нуждается в модернизации, но о закрытии малокомплектных школ речь не идет.

"Необходимо вместе с органами местного самоуправления смотреть на карту их школ, смотреть, где какая из тех школ может стать опорной, то есть стать тем хабом, куда дети будут доезжать, в которые будут инвестировать больше средств для обустройства лучшего образовательного пространства, лучших классов, лабораторий , инвестировать в лучших учителей. Задача власти, правительства - обеспечить подвоз этих учеников, это и автобусы, и дороги в эти школы. И третье - целевое финансирование образовательного пространства опорных школ, чего до этого не было. Мы на этом хотим построить политику: нам нужно реорганизовать сеть, чтобы дети получали лучшее образование ", - сказала Новосад.

По ее словам, имеющаяся сеть опорных школ также нуждается в пересмотре.

"Сейчас у нас много опорных школ, которые имеют меньше 50 учеников. Извините, но это не опорная школа. Поэтому нам нужно, с одной стороны, пересмотреть сеть этих опорных шил, чтобы они действительно такими стали и имели минимум 200 учеников - то, что заложено в недавно обновленных нормативных актах. Во-вторых, вместе с местными органами нарабатывать карту новых перспективных опорных школ, особенно там, где будут создаваться новые ОТГ ", - сказала Новосад.

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