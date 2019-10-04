За его принятие с технико-юридическими поправками проголосовали 276 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

Действие закона распространяется на военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, лиц начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины во время выполнения ими служебных обязанностей.

Согласно закона, привлечение лица к материальной ответственности за причиненный убыток не освобождает его от дисциплинарной, административной или уголовной ответственности так же, как и перемещение ее к другому месту службы или увольнении с должности или службы.

Лицо может быть привлечено к материальной ответственности в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.

Закон определяет ограниченную, полную и повышенную материальную ответственность военнослужащих и других лиц за вред государству.

Так, причиненный по неосторожности вред предусматривает ограниченную материальную ответственность в размере не более пяти прожиточных минимумов (по состоянию на 3 октября 2019 года это 9605 грн), установленных для трудоспособных лиц. За вред, повлекший уплату воинской частью штрафных санкций, виновное лицо несет материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более пятнадцати прожиточных минимумов (28815 грн).

Такой же размер ограниченной ответственности предусмотрен и для командиров (начальников), действия которых нарушили порядок учета, хранения, использования имущества или не принявших меры по предотвращению его хищения, уничтожения или порчи или для привлечения виновных лиц к ответственности.

Размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, определяется на день издания приказа о привлечении лица к ограниченной материальной ответственности.

Полную материальную ответственность лица будут нести в случае выявления недостачи, хищения, умышленного уничтожения, повреждения или иного незаконного использования имущества, в том числе переданного под отчет для хранения, перевозки, использования или для другой цели, осуществления избыточных выплат денежных средств, или совершение других умышленных противоправных действий; выявление факта приписки в нарядах или других документах действительно невыполненных работ, искажения отчетных данных или обмана государства иным способом; причинение ущерба в состоянии опьянения вследствие употребления алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ; совершение деяний с признаками уголовного правонарушения.

Это же касается и случаев, когда лицом предоставлено письменное обязательство о принятии на себя полной материальной ответственности за обеспечение целостности имущества и других ценностей, переданных ему для хранения или для других целей.

Должностные (служебные) лица, виновные в незаконном увольнении со службы или перемещении военнослужащего, полицейского, лица рядового и начальствующего состава за убыток, причиненный в связи с выплатами такому лицу материального и денежного обеспечения за время вынужденного прогула или разницы за время прохождения службы на ниже оплачиваемой должности, несут полную материальную ответственность в судебном порядке.

Одновременно закон определяет, что за убыток, причиненный хищением или потерей вооружения, оружия и боеприпасов к нему, лицо несет повышенную материальную ответственность в кратном соотношении к стоимости такого имущества, но не более десятикратноного размера. При этом перечень военного и иного имущества, недостача или хищение которого возмещается виновными лицами в кратном соотношении к его стоимости, будет определять правительство.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Как сообщал Укринформ, в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект № 1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц" 20 сентября.

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