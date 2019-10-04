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04.10.2019
Киев, Украина
kiev.informator.ua, Клуб Коренного Киевлянина,
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Метки: Киев, гроза, природные явления, фотоподборки.
Осенняя гроза в Киеве
На смену осеннему теплу пришел холодный циклон с осадками. Вечером 3 октября проливные дожди накрыли все районы Киева и сопровождались они редким явлением — осенней грозой. Небо над столицей заливалось яркими красками и сопровождалось все это раскатами грома. Спустя несколько часов непогода ушла из города, но красивые кадры сохранились. Подборка снимков грозы, которые попали в объективы фотоаппаратов и телефонов обычных жителей столицы.