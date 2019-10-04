Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

“О развитии контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар» говорили два года. Все это время кроме разговоров ничего не происходило. Только сейчас начато строительство, которое должно завершиться уже в этом ноябре. Сейчас доставили строительную технику и персонал, также обустроили строительную площадку, перенесли сооружения, оборудование и сети. А также строятся режимная и сервисная зоны. Обустройство сервисной зоны включает в себя центр предоставления административных услуг, автостанцию и здание для отдыха водителей”, - написал глава правительства.

Он добавил, что когда говорим об отношении государства к гражданам, всем всегда нравятся примеры Израиля и США, в которых жизнь одного гражданина является ценностью для государства. Супердержавы, которые борются за каждого. Даже за одного гражданина. Премьер подчеркнул, что граждане Украины, которые в силу обстоятельств находятся на оккупированных территориях, не должны унижаться в очередях и должны получать те услуги от своего государства, в которых они нуждаются.

“Мы не восстанавливаем ни одного сообщения с временно оккупированным Крымом. С автостанции в сервисной зоне рейсы на оккупированные территории не будут осуществляться. Легальные перевозчики будут доставлять пассажиров исключительно на подконтрольные Украине территории”, - подчеркнул Гончарук.

Как сообщал Укринформ, пресс-служба ГНСУ заявила о начале строительных работ на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" с понедельника, 23 сентября.

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