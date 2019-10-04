4 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Строительные работы на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» планируют завершить уже в ноябре • Рада приняла закон о материальной ответственности военных • В Украине около тысячи школ, где менее 30 учащихся - министр • Рада отклонила законопроект о химической кастрации педофилов • Киевлянам начинают устанавливать счетчики тепла с "охраной" • Русскоязычных школ больше не будет - с сентября 2020 полный переход на украинский • Презентован украинско-белорусский речной турмаршрут мимо ЧАЭСвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Верховная Рада, депутаты, скандалы, Слуга народа. 4 октября 206Верховная Рада, депутаты, скандалы, Слуга народа. Кого взяли собі в помічники депутати найбільшої парламентської фракції? Фоторепортажи Популярные теги люди, дизайн, Динамо, оккупация, уикенд, полиция, война, Майдан, мотоциклы, Донбасс, политика, заводы, Саакашвили, мир, #Євромайдан, церковь, корабли, протесты, мода, самолеты, юмор, выборы, США, фотопроект, традиции, АТО, цирк, культура, женщины, военная техника, беспорядки, парады, история, Россия, ВМС, фотографы, Львів, Одесса, музыка, стихийные бедствия, живопись, столкновения, Карпаты, природа, учения, технологии, катастрофы, марш, Верховная Рада, фотоконкурсы, экология, солдат, авиация, вера, животные, политики, суд, автомобили, акции, Путин, город, тест-драйв, джаз, выставки, праздники, фотоподборки, Шахтер, зима, искусство, Нацгвардия, архитектура, дети, портрет, пейзажи, соревнования, транспорт, НАТО, кошки, фестивали, досуг, концерты, митинги, Сергей Смоленцев, аннексия Крыма, спорт, общество, Киев, Дмитрий Дятлов, футбол, милиция, путешествия, бизнес, Львов, ЗСУ, туризм, ВСУ, Порошенко, фотография, Александр Зубко, знаменитости Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис люди, дизайн, Динамо, оккупация, уикенд, полиция, война, Майдан, мотоциклы, Донбасс, политика, заводы, Саакашвили, мир, #Євромайдан, церковь, корабли, протесты, мода, самолеты, юмор, выборы, США, фотопроект, традиции, АТО, цирк, культура, женщины, военная техника, беспорядки, парады, история, Россия, ВМС, фотографы, Львів, Одесса, музыка, стихийные бедствия, живопись, столкновения, Карпаты, природа, учения, технологии, катастрофы, марш, Верховная Рада, фотоконкурсы, экология, солдат, авиация, вера, животные, политики, суд, автомобили, акции, Путин, город, тест-драйв, джаз, выставки, праздники, фотоподборки, Шахтер, зима, искусство, Нацгвардия, архитектура, дети, портрет, пейзажи, соревнования, транспорт, НАТО, кошки, фестивали, досуг, концерты, митинги, Сергей Смоленцев, аннексия Крыма, спорт, общество, Киев, Дмитрий Дятлов, футбол, милиция, путешествия, бизнес, Львов, ЗСУ, туризм, ВСУ, Порошенко, фотография, Александр Зубко, знаменитостиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Кого взяли собі в помічники депутати найбільшої парламентської фракції? 04.10.2019



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