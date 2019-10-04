«Слуги народу» пояснили, чому взяли в помічники моделей, танцівниць, ведучих та сина Шефіра
04.10.2019 13:11
4 октября
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Строительные работы на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» планируют завершить уже в ноябре • Рада приняла закон о материальной ответственности военных • В Украине около тысячи школ, где менее 30 учащихся - министр • Рада отклонила законопроект о химической кастрации педофилов • Киевлянам начинают устанавливать счетчики тепла с "охраной" • Русскоязычных школ больше не будет - с сентября 2020 полный переход на украинский • Презентован украинско-белорусский речной турмаршрут мимо ЧАЭСвсе новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
04.10.2019
206
Метки: Верховная Рада, депутаты, скандалы, Слуга народа.
4 октября
Кого взяли собі в помічники депутати найбільшої парламентської фракції?