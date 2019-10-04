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|Крушение самолета под Львовом: известны все подробности
|04.10.2019 13:30
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Под Львовом осуществил аварийную посадку самолет Ан-12. По предварительной информации, самолет Ан-12 не дотянул полтора километра до аэропорта и аварийно приземлился в районе кладбища в Сокольниках под Львовом. На момент крушения на борту было 8 человек, пишет bigmir.net
По данным спасателей, погибли 5 человек. Известно, что Ан-12 летел из Испании в Турцию через Украину. Самолет должен был дозаправиться во Львове. Между тем, керосина не хватило. Разбившийся лайнер принадлежал компании "Украина Аэроальянс". У него не хватило топлива.
На данный момент аэропорт "Львов" также изменил график работы.
Авиакатастрофу прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолет Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации с 7 членами экипажа и 1 сопровождающим груз на борту, по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в с. Сокольники близко аэродрома. По предварительным данным 3 погибших, 3 тяжело травмированных живых, 2 еще разыскивают, продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование. Соболезнования близким и родным. P.S. Пятеро погибших», - написал министр.
Игорь Зинкевич сообщил, что на данный момент достали уже всех членов экипажа. 5 трупов, 3 живых. Одного мужчину зажало конструкциями самолета.
Кроме того, в сети появилось первое видео с места крушения лайнера.