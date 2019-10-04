Вот 10 китайских чайных запретов – как не следует пить чай, ведь от этого зависит здоровье человека.

1. Не пейте чай на пустой желудок

Крепкий чай негативно сказывает на работе таких органов, как желудок и селезенка, и пить его на голодный желудок категорически запрещено. Особенно тем, кто имеет проблемы с органами желудочно-кишечного тракта.

2. Не пейте обжигающе горячий чай

Горячий чай обжигает горло, затем пищевод и желудок. И если кратковременные изменения не слишком заметны, то постоянное употребление слишком горячего чая может изменить слизистую этих органов, что приведет к нарушениям и болевым ощущениям. Температура чая не должна превосходить 56 градусов.

3. Не пейте холодный чай

Холодный чай также имеет отрицательный накопительный эффект. От постоянного употребления холодного чая возникает образование и скопление мокроты, и связать это с чаем при установлении диагноза не приходит никому в голову.

4. Не пейте слишком крепкий чай

Чай – источник кофеина и танина, которые в большом количестве провоцируют головные боли, бессонницу и учащенное сердцебиение.

5. Не заваривайте чай слишком долго

При длительном заваривании полифенолы и эфирные масла, содержащиеся в чае, начинают окисляться, что сказывается на вкусен, цвете и аромате напитка, а также снижает его питательную ценность и уничтожает витамины.

6. Не заваривайте чай многократно

Первая заварка листьев – это 50 процентов всех полезных веществ, вторая – 3-0, третья – только 10, а остальные заварки не несут абсолютно никакой пользы. Это не касается пакетированного чая, который можно заваривать лишь раз.

7. Не пейте чай перед едой

Чай способствует разжижению слюны, повышается аппетит, но при этом вкус еды утрачивает свою яркость – пища кажется пресной. Оптимально – выпивать чай за полчаса до основного приема еды.

8. Не пейте чай сразу после еды

Любая жидкость после еды снижает концентрацию желудочного сока, что замедляет пищеварение и нарушает его. Такое же правило как и перед едой – пейте чай спустя полчаса после.

9. Не запивайте чаем лекарства

Чай содержит дубильные вещества, которые при расщеплении превращаются в танин. Лекарства с танином хуже усваиваются и дают осадок.

10. Не пейте вчерашний чай

Заваренный чай после суток стояния не содержит никаких витаминов, а также сможет содержать бактерии. Максимум, где можно использовать вчерашний чай – это при полоскании зубов для укрепления эмали и промывания глаз при воспалениях.









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