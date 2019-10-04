Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск принимает меры для дальнейшего сокрытия нарушений Минских договоренностей в части, касающейся отвода тяжелой техники линии соприкосновения. Так, с 1 октября т.г. начаты работы по маскировке в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерийского вооружения, расположенного в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Это - 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицы "Д-30", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по его словам, враг активизировал подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений и повысил интенсивность проведения тренировок по управлению огнем, в том числе в составе разведывательно-огневых контуров с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов.

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