Деловые Сводки
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|Пристайко: Буквально на следующей неделе мы планируем масштабный обмен пленными
|04.10.2019 15:22
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Об этом Пристайко заявил в эфире программы “Право на власть” на канале “1+1”, сообщает корреспондент Укринформа.
"План Зеленского предусматривает... вернуть наших пленников, которые сидят за решеткой и в ОРДЛО, и в России, и в оккупированном Крыму. Эти шаги понемножку осуществляются. Нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал глава МИД.
Как сообщалось, 7 сентября, Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряки и еще 11 политзаключенных, между которых режиссер Олег Сенцов и журналист Укринформа Роман Сущенко.