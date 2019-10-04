Об этом Пристайко заявил в эфире программы “Право на власть” на канале “1+1”, сообщает корреспондент Укринформа.

"План Зеленского предусматривает... вернуть наших пленников, которые сидят за решеткой и в ОРДЛО, и в России, и в оккупированном Крыму. Эти шаги понемножку осуществляются. Нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, 7 сентября, Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряки и еще 11 политзаключенных, между которых режиссер Олег Сенцов и журналист Укринформа Роман Сущенко.

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