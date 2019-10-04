 Имбирь: как выбрать и извлечь из него максимум пользы - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Имбирь: как выбрать и извлечь из него максимум пользы
04.10.2019 15:58
Осень – время запасаться корнем имбиря. В кулинарии применяется и свежий корнеплод, и высушенный и измельченный в порошок, в котором, увы, сохраняется меньше целебных свойств.

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Чтобы выбрать хороший корень имбиря, осмотрите его. Корневище должно быть гладким, серо-бежевого цвета, без лишних наростов и пятен.

Если имбирь сморщенный – он старый, если с глазками (как в картофеле), то скорее только он жилистый и жесткий.

Помните, что самые полезные вещества находятся под кожей корня, следовательно для его чистки используйте специальный нож, который как можно тоньше счистит высокий слой. Он так и называется "нож для чистки имбиря", длина его лезвия - только 4 сантиметра.

Многие "на автомате" кладут имбирь в овощной отдел холодильника. делать этого не стоит. Храните свежий имбирь вне холодильника, иначе он утратит свой благовоние.

Что приготовить из имбиря?

Имбирь - чудодейственный овощ для похудения. С помощью имбирного чая вы легко избавитесь от лишних кило, они попросту "сгорят".

Согревающий и очень вкусный получается суп из имбиря. Из имбиря готовят салаты, варенье, выпечку. И, конечно же, наверное, на весь мир известно имбирное печенье - необыкновенно ароматное.

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